 Çavuşoğlu: Türkiye S-400 için Rusya ile varılan anlaşmaya bağlı | TÜRKİYE | DW | 29.03.2019

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Türkiye S-400 için Rusya ile varılan anlaşmaya bağlı

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Belek'te bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 savunma sistemleri için Rusya ile varılan anlaşmaya bağlı olduğunu söyledi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov Belek'te bir araya geldi. İkilinin gündeminde Türkiye-Rusya arasındaki işbirliği, Trump'ın tepki çeken Golan Tepeleri kararı ve ABD'nin satın alınmasına karşı çıktığı Rus S-400 füze savunma sistemleri vardı.

İki bakan basına kapalı yapılan ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 savunma sistemleri için Rusya ile varılan anlaşmaya bağlı olduğunu belirtti. Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Biz Rusya ile bir anlaşmaya vardık. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı vardı, birçok ülkeyle müzakere etti. Bazı ülkeler vermek istemedi, veremedi. Rusya ile bir anlaşma imzaladık. Şimdi teslimat ne zaman olacak ve beklentiler ne bunları konuşuyoruz. Prensip olarak iki ülke arasındaki anlaşmaya üçüncü bir ülkenin karşı çıkması uluslararası hukuka aykırıdır. Biz bu anlaşmayı Rusya ile yaptık ve buna bağlıyız. Üçüncü ülkeye satma gibi bir şey yok. Kendi ihtiyacımız için aldık. F-35 ortaklarından biri Türkiye'dir, yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Burada da hukuk vardır. ABD'den de çelişkili ifadeler geliyor. Trump'ın Cumhurbaşkanımıza söylediklerinin kayıtları var. Bir gerçek var ki, Türkiye S-400 için Rusya ile bir anlaşma imzalamıştır ve bu anlaşma geçerlidir."

"İdlib konusunda Rusya ile imzalanan mutabakat geçerli"

İdlib konusunda ise Rusya ile imzalanan mutabakat geçerli olduğunu belirten Çavuşoğlu "Şu anda ABD'nin çekilme süreci var. Rejim dönecekse ABD 'çekilme' diyor. Bu bölgenin güvenliği çok önemlidir. Bu bölgede güvenli bölge olmazsa, rejimin eline geçerse ayrı bir kaos oluşabilir. Bu geçiş sürecinde bazı tedbirler almak zorundayız. Bu konuda zaten Rusya ve İran'la da hemfikiriz" şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise S-400 savunma sistemlerinin tedariki konusundaki çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini belirtti. Lavrov, ABD'nin Golan Tepeleri kararıyla ilgili olarak ise "Bu uluslararası hukuka aykırı. Her türlü uluslararası hukuk ihlal edilmiştir" dedi.

ABD neden Rus S-400 sistemine karşı çıkıyor?

ABD'li dört senatör dün S-400 alımından vazgeçene kadar Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesini öngören bir yasa tasarısını Kongre'nin üst kanadı Senato'ya sunmuştu.

ABD, Rus S-400 füze savunma sistemine Amerikan Lockheed Martin üretimi olan F-35 savaş uçaklarının güvenliğini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. ABD ve F-35 savaş uçağına sahip diğer NATO müttefikleri, S-400 füze savunma sisteminin F-35'leri nasıl tespit ve takip edebileceğini öğrenmesinden ve gelecekte Rus yapımı silahlara karşı daha savunmasız hale gelmesinden endişe ediyor.

Reuters, BW/JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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