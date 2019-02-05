 Çavuşoğlu: Suriye′den çekilme birlikte koordine edilecek | DÜNYA | DW | 07.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Çavuşoğlu: Suriye'den çekilme birlikte koordine edilecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesini koordine edecek bir görev gücü kurulduğunu, güvenli bölge konusunda ise hem ABD hem de Rusya ile görüşüldüğünü açıkladı.

Türkei Mevlut Cavusoglu, Außenminister in Ankara (Getty Images/AFP/A. Altan)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu IŞİD karşıtı koalisyonun dışişleri bakanları toplantısı için bulunduğu Washington'da Suriye konusundaki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD ile Türkiye arasında, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme sürecini koordine edecek bir görev gücü kurulduğunu belirten Çavuşoğlu, bu gücün sadece çekilme sürecine odaklanacağını ve sık sık bir araya gelerek karşılıklı teklifleri değerlendireceğini kaydetti.

Trump'ın çekilme kararının Amerika için de sürpriz olduğunu, henüz ortada somut bir plan ve vizyon bulunmadığını belirten Çavuşoğlu, "Bizim burada istediğimiz son derece nettir. Sınırımızın öbür tarafında terör örgütü var ve bu terör örgütü bize yönelik tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla bu terör örgütünün buradan temizlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bir bölge oluşturulması konusunda henüz somut fikirlerin ortaya çıkmadığını belirten Dışişleri Bakanı, "Biz bu konuyu Ruslarla da görüşüyoruz, ABD'yle koordine etmeye çalışıyoruz. Güvenli bölgeden ne anladığımız önemli. Burada teröristlerin korunacağı bir tampon bölge anlaşılıyorsa, bu isteniyorsa biz buna karşıyız" dedi.

ABD Başkanı Trump Aralık ayında IŞİD'in Suriye'de mağlup edildiğini açıklayarak, iki bin ABD askerini Suriye'den çekme kararı almıştı.

"Menbiç'te çalışmalar hızlandı"

Türkiye'nin YPG varlığı nedeniyle operasyon düzenlemekle tehdit ettiği Menbiç kentiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında Menbiç yol haritasını uygulama çalışmalarının son dönemde hızlandığını, ancak YPG'lilerin Menbiç'te kalmaya devam ettiğini belirterek "Kötü hava şartlarına rağmen hızlandı diyebiliriz. Maalesef Menbiç yol haritamızın bugüne kadar tamamlanması gerekiyordu. Burada bir yavaşlama oldu, bunun da sebebi ABD tarafıdır" dedi.

Çavuşoğlu, Menbiç'teki ortak devriyelerin yanı sıra, Türkiye'nin YPG'nin bölgeden çıkarılmasından sonra Menbiç'i kimin yöneteceği ve güvenlik birimlerinde kimlerin görev alacağını belirlemek için ABD ile çalışmaya başladığını söyledi.

Türkiye ve ABD'nin Haziran ayında kararlaştırdığı yol haritası çerçevesinde YPG'nin bölgeden çıkarılması ve güvenliğin Türk ve Amerikan askerleri tarafından birlikte sağlanması öngörülüyordu.

DW,rtr/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe 

 

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan'dan Menbiç için mühlet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menbiç'teki YPG unsurlarının birkaç hafta içinde bölgeden çıkarılmaması durumunda bekleme sürecinin sona ereceğini söyledi. Erdoğan, İş Bankası'nın Hazine'ye devrini de yeniden gündeme getirdi. (05.02.2019)  

James Jeffrey Ankara'da Akar'la görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Menbiç'i görüştü. Ziyaret, Erdoğan ile Putin'in görüşmesinin ardından gerçekleşti. (25.01.2019)  

Suriye'deki Türk-Rus işbirliğinde ABD dönemeci

ABD'nin Suriye'den asker çekme kararı sonrasında Erdoğan ile Putin ilk kez bir araya geliyor. Sahada değişen koşullar Türk-Rus işbirliğine nasıl yansıyacak, Türkiye'nin planları ile Rusya'nınkiler ne ölçüde örtüşecek? (22.01.2019)  

Benzer içerik

Türkei Erdogan Rede

Erdoğan'dan Menbiç için mühlet 05.02.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menbiç'teki YPG unsurlarının birkaç hafta içinde bölgeden çıkarılmaması durumunda bekleme sürecinin sona ereceğini söyledi. Erdoğan, İş Bankası'nın Hazine'ye devrini de yeniden gündeme getirdi.

Syrien - Türkische Streitkräfte - Militär

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge nedir? 17.01.2019

Türkiye-Suriye sınırı boyunca oluşturulması planlanan yaklaşık 32 kilometre derinliğindeki "güvenli bölge" nereleri kapsıyor ve tarafların görüşleri neler?

Türkei Mevlut Cavusoglu, Außenminister in Ankara

Türkiye: Güvenli bölgeyi tek başımıza kurabiliriz 24.01.2019

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge konusunda Türkiye'den yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu bölgeyi tek başına oluşturabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Maduro'ya izinsiz altın satışı suçlaması

Venezuela'da Maduro hükümetinin bir yıl içerisinde 73 ton altın satışı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Muhalif siyasetçi Paparoni'ye göre bu satış için gerekli olan meclis onayı alınmadı.  

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  