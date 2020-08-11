Çavuşoğlu: Suçlayacaklarsa Yunanistan’ı suçlasınlar

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de iyi niyet gösterisi olarak bir takım adımlar attığını söyleyen Çavuşoğlu, bu adımların Yunanistan’dan karşılık bulmadığını belirterek "Suçlayacaklarsa Yunanistan’ı suçlasınlar" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un Ankara ziyareti kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Konuşmasında bir soru üzerine Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmelere de değinen Çavuşoğlu, "Biz burada iyi niyet göstergesi olarak bazı ülkelerin, AB'nin ve özellikle de Merkel'in ricasıyla geçici bazı jestler yaptık. Bu süreçte de bu ülkeler, AB ve Almanya diyalog için çaba sarfediyordu. Biz onlara söylemiştik. Biz bu jesti yaparız. Ama siz göreceksiniz. Yunanistan'dan ve Rum kesiminden herhangi bir olumlu adım değil olumsuz adım göreceksiniz. Ve bizim söylediğimiz ortaya çıktı” dedi.
Türkiye'nin iyi niyet göstergesi adımlar attığını belirten Çavuşoğlu, Yunanistan’ı kastederek "Karşı tarafta kötü niyetli bir ülke var. Dolayısıyla suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar" dedi.
Oruç Reis gemisinin tekrardan bölgeye gittiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Ağustos sonu itibarıyla da yeni bölgelerde -kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirlemiştik- yine o alanlara da ruhsat vererek her türlü sismik araştırma ve sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada kararlılığımız tamdır ve Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız. Bu konuda da taviz veremeyiz" dedi.
DW / DBN, EC
©Deutsche Welle Türkçe
Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyonla ilgili konuşan Erdoğan, "Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım" dedi. Ankara'dan Atina'ya da yanıt geldi.
Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de sismik çalışma yürüteceği alan için Navtex ilan etmesi Yunanistan'da tepkiye yol açtı. Atina "hiçbir şantajı kabul etmeyeceğini" duyurdu.