 Çavuşoğlu: Suçlayacaklarsa Yunanistan’ı suçlasınlar | TÜRKİYE | DW | 11.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Suçlayacaklarsa Yunanistan’ı suçlasınlar

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de iyi niyet gösterisi olarak bir takım adımlar attığını söyleyen Çavuşoğlu, bu adımların Yunanistan’dan karşılık bulmadığını belirterek "Suçlayacaklarsa Yunanistan’ı suçlasınlar" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un Ankara ziyareti kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasında bir soru üzerine Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmelere de değinen Çavuşoğlu, "Biz burada iyi niyet göstergesi olarak bazı ülkelerin, AB'nin ve özellikle de Merkel'in ricasıyla geçici bazı jestler yaptık. Bu süreçte de bu ülkeler, AB ve Almanya diyalog için çaba sarfediyordu. Biz onlara söylemiştik. Biz bu jesti yaparız. Ama siz göreceksiniz. Yunanistan'dan ve Rum kesiminden herhangi bir olumlu adım değil olumsuz adım göreceksiniz. Ve bizim söylediğimiz ortaya çıktı” dedi.

Türkiye'nin iyi niyet göstergesi adımlar attığını belirten Çavuşoğlu, Yunanistan’ı kastederek "Karşı tarafta kötü niyetli bir ülke var. Dolayısıyla suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar" dedi.

Oruç Reis gemisinin tekrardan bölgeye gittiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Ağustos sonu itibarıyla da yeni bölgelerde -kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirlemiştik- yine o alanlara da ruhsat vererek her türlü sismik araştırma ve sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada kararlılığımız tamdır ve Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız. Bu konuda da taviz veremeyiz" dedi.

DW / DBN, EC

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan'dan Akdeniz ülkelerine yeni formül çağrısı

Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyonla ilgili konuşan Erdoğan, "Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım" dedi. Ankara'dan Atina'ya da yanıt geldi.  

Atina'dan Ankara'ya: Hiçbir şantajı kabul etmeyeceğiz

Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de sismik çalışma yürüteceği alan için Navtex ilan etmesi Yunanistan'da tepkiye yol açtı. Atina "hiçbir şantajı kabul etmeyeceğini" duyurdu.  

Almanya’dan Türkiye ve Yunanistan’a “doğrudan görüşme” çağrısı

Alman Hükümeti, Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma, doğrudan görüşmeleri başlatma çağrısı yaparken, Belarus’a da “halk iradesi kabul edilmeli” mesajını verdi.  

Benzer içerik

Türkisches Forschungsschiff Oruc Reis zur Gaserkundung im Mittelmeer

Yunanistan AB’yi acil toplantıya çağırdı 11.08.2020

Türk gemisi Oruç Reis’in Kıbrıs açıklarındaki faaliyetleri sebebiyle Atina, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin acil toplanmasını isterken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik AB’ye “Yunan tiyatrosuna izin vermeyin” mesajı verdi.

Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer

Türkiye Oruç Reis gemisi için yeniden Navtex ilan etti 10.08.2020

Türkiye Yunanistan ile kriz yaratan Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Akdeniz’de yeniden Navtex ilan etti. Enerji Bakanı Dönmez geminin araştırma yapacağı alana ulaştığını söyledi.

Türkei | seismisches Forschungsschiff | Öl-Gasbohrungen | MTA Oruc Reis

Atina'dan Ankara'ya: Hiçbir şantajı kabul etmeyeceğiz 10.08.2020

Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de sismik çalışma yürüteceği alan için Navtex ilan etmesi Yunanistan'da tepkiye yol açtı. Atina "hiçbir şantajı kabul etmeyeceğini" duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Görevden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ ve eşi Derya Bağ

Eşine özel ilan çıkaran rektör görevden uzaklaştırıldı

Eşini işe almak için "kişiye özel ilan" çıkaran Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, YÖK kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  