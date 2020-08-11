Çavuşoğlu: Suçlayacaklarsa Yunanistan’ı suçlasınlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un Ankara ziyareti kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasında bir soru üzerine Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmelere de değinen Çavuşoğlu, "Biz burada iyi niyet göstergesi olarak bazı ülkelerin, AB'nin ve özellikle de Merkel'in ricasıyla geçici bazı jestler yaptık. Bu süreçte de bu ülkeler, AB ve Almanya diyalog için çaba sarfediyordu. Biz onlara söylemiştik. Biz bu jesti yaparız. Ama siz göreceksiniz. Yunanistan'dan ve Rum kesiminden herhangi bir olumlu adım değil olumsuz adım göreceksiniz. Ve bizim söylediğimiz ortaya çıktı” dedi.

Türkiye'nin iyi niyet göstergesi adımlar attığını belirten Çavuşoğlu, Yunanistan’ı kastederek "Karşı tarafta kötü niyetli bir ülke var. Dolayısıyla suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar" dedi.

Oruç Reis gemisinin tekrardan bölgeye gittiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Ağustos sonu itibarıyla da yeni bölgelerde -kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirlemiştik- yine o alanlara da ruhsat vererek her türlü sismik araştırma ve sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada kararlılığımız tamdır ve Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız. Bu konuda da taviz veremeyiz" dedi.

DW / DBN, EC

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