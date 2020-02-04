 Çavuşoğlu: Rusya′dan heyet bekliyoruz | TÜRKİYE | DW | 06.02.2020

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Rusya'dan heyet bekliyoruz

İdlib'de rejimin saldırılarını durdurmasını isteyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'dan heyet beklediklerini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığından da yeni bir İdlib açıklaması geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Suriye ordusunun yedi Türk askerini hedef aldığı saldırı sonrası gerilimli bir noktaya gelen Türkiye-Rusya ilişkileri ve İdlib'teki durum ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Türk Konseyi Dışişleri Bakanlığı toplantısı için gittiği Bakü’de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Son zamanlarda İdlib'teki rejimin saldırganlığı gerçekten hepimizi rahatsız etti. Dolayısıyla rejimin garantörleri, özellikle bu anlamda Rusya'dan da beklentimiz bir an önce rejimin durdurulmasıdır" dedi.

Bu konuları Rusya ile görüştüklerine değinen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önceki gün gerçekleşen telefon görüşmesinde kendisinin de bulunduğunu belirterek görüşmede birlikte çalışma konusunda karar çıktığını kaydetti.

Erdoğan ve Putin, Suriye hükümet güçlerinin İdlib'de yedi asker ve bir sivilin hayatını kaybetmesine neden olan 3 Şubat'taki saldırısının ardından 4 Şubat akşamı telefonda görüşmüştü.

İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırı Ankara'da tansiyonu yükseltti

İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırı Ankara'da tansiyonu yükseltti

Rusya’dan heyet bekleniyor

Çavuşoğlu, ayrıca Rusya'dan bir heyet beklediklerini ve bu heyetin çalışmalarından sonra ihtiyaç olursa Erdoğan ve Putin'in de bir araya gelebileceğini de dile getirdi.

İdlib'de hedeflerinin Rusya olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Yani biz Türkiye olarak Rusya ile neden çatışalım? Burada saldırıyı yapan kimdir, rejimdir. Bizim askerlerimize saldıran kimdir rejimdir” ifadelerini kullandı.

Rusya ile birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Rejim bu saldırganlığına devam ederse biz burada durmayız kat kat fazlasıyla cevabını verdik. 70'den fazla rejim unsurunu etkisiz hale getirdik. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda yalnız da kalsak gereğini yapacağız” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Rusya'dan İdlib açıklaması

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı da Rus ve Türk "uzman askerlerin" Ocak ayının son iki haftasında Suriye'nin İdlib vilayetindeki çatışmasızlık bölgesinde binden fazla saldırı düzenleyen militanlar tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda İdlib'de tehlikeli bir gerilim artışı oldu ve şiddet tırmandı" denildi.   

Bakanlık açıklamada Rusya'nın Suriye konusunda Türkiye ve İran ile sahada yakın işbirliği içinde olmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye Rusya ve Şam arasında

Erdoğan da önceki gün Rusya ile yaşanan gerilimi düşürmeye yönelik bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, "Bizim Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Biliyorsunuz bizim şu anda Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var" demişti. Erdoğan dün yaptığı açıklamada da rejimin İdlib'deki saldırılarını durdurması için Şubat ayının sonuna kadar süre vermişti.  Erdoğan, İdlib'de yedi Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin olarak "Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır" değerlendirmesini de yapmıştı.

DW, Reuters / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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