Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşıyla görüşecek

Türkiye ve İsveç Dışişleri Bakanları, NATO üyeliği krizini ele almak için bir araya gelecek. Görüşme Perşembe günü Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleşecek.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO üyeliği kriziyle ilgili olarak Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğini duyurdu.

İsveç ulusal yayın organı SVT'ye konuşan Billström, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı Cumhurbaşkanlığı Seçimleri nedeniyle tebrik etmek için temas kurduğu Çavuşoğlu'nun kendisine çok kısa süre içinde dönüş yaptığını ve NATO sorununu ele almak için görüşebileceklerini teyit ettiğini söyledi.

Reuters, görüşmenin Perşembe günü Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gerçekleşeceğini bildirdi.

İsveç'in sancılı üyelik süreci

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine onlarca yıldır sürdürdükleri askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO'ya katılmak için Mayıs 2022'de ortak başvuruda bulunmuştu. Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO bünyesindeki 30 ülkenin onayı gerekiyor.

İsveç'in üyeliğine Türkiye ve Macaristan dışındaki NATO üyeleri meclis onayı verdi. Türkiye, İsveç'in üyeliğine onay vermek için Stockholm'danterör örgütleriyle mücadele konusunda daha somut adımlar beklediğini belirtiyor. Macaristan hükümeti ise İsveçli yetkililerin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın politikalarına yönelik eleştirilerinden rahatsız.

Billström geçen Cuma günü yaptığı açıklamada üyelik sorununun 11-12 Temmuz'da Litvanya'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne kadar çözüleceğine inandığını belirtmişti. İsveç Dışişleri Bakanı, Türkiye'de parlamentonun seçimlerin ardından onay sürecini başlatacağını ümit ettiğini söylemişti.

Biden ve Stoltenberg'in açıklamaları

Reuters'ın haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan'ı kutlarken yaptığı NATO vurgusu da, Washington'ın Ankara ile ilişkilerindeki önceliklerinin başında, İsveç'in Litvanya'daki zirveye kadar ittifaka katılmasının geldiğine işaret ediyor. Biden, Twitter'da paylaştığı tebrik mesajında, "NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" demişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Twitter'dan yaptığı paylaşım ile Erdoğan'ı tebrik ederken, "Birlikte çalışmayı sürdürmeyi ve Temmuz'daki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye ve Macaristan uzun süre Finlandiya'nın NATO üyeliğine de karşı çıkmış, ancak Ankara ve Budapeşte'nin bu itirazlarını geri çekmelerinin ardındanFinlandiya geçen ay NATO'ya katılmıştı.

DW,rtr / CÖ,ET

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