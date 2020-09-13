 Çavuşoğlu: Oruç Reis bakım için çekildi | TÜRKİYE | DW | 14.09.2020

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Oruç Reis bakım için çekildi

Doğu Akdeniz'de doğal gaz araştırma faaliyetleri yürüten Oruç Reis gemisinin Antalya'ya dönmesinin ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadığını söyledi.

Türkei Das seismisches Forschungsschiff Oruc Reis bei Istanbul (Reuters/Y. Isik)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in 12 Eylül gecesi Antalya'ya geri dönmesi ile ilgili açıklamasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadığını, Oruç Reis gemisinin limana "bakım ve ikmal için" çekildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

NTV kanalında konuşan Çavuşoğlu, "İki komşu ülke (Türkiye-Yunanistan) doğrudan görüşebilir. Ama (Yunanistan) ön şartlarda diretirse biz de ön şartlar koyarız" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin tek taraflı eylemlerine devam etmesi durumunda uygulanacak olası yaptırımların görüşüleceği 24-25 Eylül'deki AB liderler zirvesiyle ilgili olarak da, "Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum kesimi istiyor. 24-25 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilir de. Geçmişte de benzer şeyler oldu" açıklamasında bulundu. 

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Doğu Akdeniz'de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır" diye konuştu.

 

Oruç Reis'in Türkiye'ye çekilmesi Yunanistan tarafından olumlu karşılanmış, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bu adımı 'gerginliğin yatışmasının' bir işareti olarak gördüklerini söylemişti.

Türkiye'nin Oruç Reis ile ağustos ayının ikinci haftasından bu yana Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın hak ettiği bölgelerde araştırma yapması Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs  arasında büyük gerginliğe neden olmuş, Türkiye'yi sert şekilde eleştiren Avrupa Birliği (AB) de Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Yunanistan Türkiye'nin bölgedeki araştırma faaliyetlerinin "yasa dışı" olduğunu iddia ediyor. İddiaları geri çeviren Türk hükümeti ise araştırma yapılan bölgelerin Türkiye'nin kıta sahanlığına dahil olduğunu savunuyor.

Reuters/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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