Çavuşoğlu: Netanyahu'nun PKK'ya büyük sempatisi var

Twitter üzerinden dün yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "diktatör" ifadesini kullanarak Türk ordusunu "Kürt köylerindeki kadın ve çocukları katletmekle" suçlayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert tepki geldi.

Tunus ziyareti sırasında Tunuslu mevkidaşı Hamis el Cihinavi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Netanyahu son günlerde çok huzursuz. Çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini anladı. Netanyahu'nun son zamanlarda özellikle PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü onlar aracılığıyla, PKK/YPG aracılığıyla Suriye'yi bölmek istiyorlardı. Planları suya düşünce huzursuz olmaya başladı" dedi.

"Dikkat ederseniz sürekli, sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor" diye ekleyen Çavuşoğlu, İsrail'in Irak dâhil bölgeyi PKK ile bölmeye çalıştığını savunarak "Fakat PKK ile Netanyahu'nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır" ifadesini kullandı.

Netanyahu, Pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, "Az önce anti-Semitik diktatör Erdoğan'ın günlük trolleme girişimine maruz kaldım... İsrail'le takıntılı. O, Kürt köylerinde kadın ve çocukları katleden ordunun ve maalesef her geçen gün daha fazla diktatörleşen devletin aksine, ahlaklı ordu ve gerçek demokrasinin ne olduğunu iyi biliyor" ifadesini kullanmıştı.



İsrail Başbakanı Cumartesi günkü tweet'inde ise Erdoğan'ın "Kuzey Kıbrıs'ı işgal ettiğini ve ordusunun hem Türkiye içindeki hem de dışındaki Kürt köylerindeki kadın ve çocukları katlettiğini" söylemişti. Netanyahu, "Erdoğan, İsrail'e vaaz vermemeli" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan dün İstanbul'daki bir açılış töreninde Netanyahu'nun bu sözlerine, "Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin, sen devlet terörü estiriyorsun. Siz kadınları, çocukları tekmeleyerek, ama yavruları tekmeleyerek, askerinizle, polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu, sen zalimsin zalim ve devlet terörünün başındasın. Bu sadece ve sadece sana uyuyor, Erdoğan'a uymaz" diyerek yanıt vermişti.

Çavuşoğlu: Kaşıkçı soruşturmasının sonuçlarını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus'taki basın toplantısında bir soru üzerine, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü cinayetle ilgili yürütülen soruşturmalar konusunda da açıklama yaptı.

Olaya ilişkin Türkiye'de başlatılan soruşturmanın "derinleştirilerek devam ettiğini" söyleyen Çavuşoğlu, cinayetle ilgili soruşturmanın Birleşmiş Milletler'e (BM) taşınması için de çalışıldığını belirtti. Çavuşoğlu, bu doğrultuda yapılan girişimlerle ilgili, "Bazı ülkelerle Birleşmiş Milletler'e bu konuyu taşımak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "Bunları yaparken özellikle Suudi Arabistan'ın da Suudi Arabistan'da devam eden soruşturmaların neticelerini şeffaf bir şekilde bizimle ve dünya kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz" dedi. Çavuşoğlu, "Çünkü Cemal Kaşıkçı'yı öldürenler, onun cesedini parçalayanlar, daha sonra da parçaladıkları cesedini yok edenler Suudi Arabistan'da. Ve bu talimatı verenler de Suudi Arabistan'da" diye ekledi.

"Cevaplar Suudi Arabistan'da"

2 Ekim'de evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Kaşıkçı'nın cesedi hâlen bulunamadı. Çavuşoğlu, Suudi gazetecinin cesedinin bulunmasına yönelik çalışmaların hangi aşamada olduğuna dair soru üzerine, bu konuda Suudi Arabistan'dan gelecek bilgilerin belirleyici olacağını söyledi.

Çavuşoğlu, "Henüz daha cesedi nereye gömdüklerini, ne yaptıklarını da bize bildirmediler. Yerel işbirlikçiden bahsettiler. Daha yerel işbirlikçinin ismini de bize bildirmediler. Bu sorulara cevap verecek olanlar da şu anda Suudi Arabistan'da" dedi.

Türkiye, Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Suudi Arabistan'ın Genel İstihbarat eski Başkan Yardımcısı Ahmed el Asiri ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarmış ancak Riyad bu kişileri Ankara'ya iade etmeyi reddetmişti. Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili beşi idam talebiyle olmak üzere 11 kişi yargılanıyor.

BM İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma yürütülmesi gerektiğini söylemişti.

DW/CÖ,BK

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