 Çavuşoğlu: Montrö ile Kanal İstanbul′un birbirine etkisi yok | Avrupa | DW | 30.06.2021

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Avrupa

Çavuşoğlu: Montrö ile Kanal İstanbul'un birbirine etkisi yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı ortak basın toplantısında "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi var ne de Montrö Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a bir etkisi var" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

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32 ülkeden binlerce askerin katıldığı Karadeniz'de yapılan "Sea Breeze 2021" askeri tatbikatı, Moskova’dan gelen tepkilere rağmen başladı. Tatbikat, 1997’den bu yana düzenlenen bu türdeki tatbikatların en geniş çaplısı.

AB Zirvesinde liderler Rusya'ya daha sert yaptırımlar konusunda uzlaştı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile üst düzey bir zirve yapılmasını öneren Almanya Başbakanı Merkel’in bu çağrısı kabul görmedi.

Almanya'da bir Rus bilim adamı casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Bir üniversitede görevli İlnur N. isimli kişi, bilimsel bilgileri Rus dış istihbarat servisine iletmekle suçlanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da bir araya geldi. İki bakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu görüşmede Rusya ile ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Libya, Afganistan ve Karabağ'daki gelişmelerin görüşüldüğünü söyledi. Çavuşoğlu, "Amacımız tüm bu ülkelerde istikrarın, huzurun ve barışın kalıcı olması. Özellikle Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sükûnetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan gibi ülkelerle aşı sertifikasyonlarının karşılıklı tanınması anlaşması yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu aşı sertifikasyonlarının karşılıklı tanınması konusunda Ankara'nın önerisini Lavrov'a ilettiğini belirtti.

Toplantıda bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısının hazırlıklarını da yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Birkaç gün önce sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin arasında telefon görüşmesinde liderlerimiz bu sene için Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısını gerçekleştirme konusunda hemfikir oldular. Bu toplantıyı bu sefer Türkiye'de gerçekleştireceğiz" dedi.

Lavrov ve Çavuşoğlu

Lavrov ve Çavuşoğlu

İkili ticarette 100 milyar dolar hedefi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya'ya davet ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "İkili ticaret hacmimizin artırılması konusunda hemfikiriz" dedi. Çavuşoğlu hedefin ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine çıkarmak olduğunu ifade etti.

Soru cevap kısmında Kanal İstanbul ile ilgili bir soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "Şunu net söylemek isterim ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi var ne de Montrö Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a bir etkisi var. Kanal İstanbul bizim iç hukukumuza tabi olacak" dedi.

Rus Interfaks haber ajansının haberine göre Lavrov Türkiye ziyareti sırasında ABD ile imzalayacakları silahlanmayı denetlenme anlaşması konusunda da bilgi verdi. Lavrov, "Gelecek günlerde, sanıyorum temmuz ayı ortasına kadar stratejik güvenlik konusunda görevli delegasyonların buluşmasını planlıyoruz" diye konuştu. ABD Başkanı Joe Biden ve Putin iki hafta önce Cenevre'de yaptıkları görüşmede karşılıklı silahlanmayı denetleme anlaşmasına varılması konusunda uzlaşmıştı.

DW, dpa / EC, AÜ

Deutsche Welle Türkçe

 

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Çavuşoğlu: Montrö ile Kanal İstanbul'un birbirine etkisi yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı ortak basın toplantısında "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi var ne de Montrö Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a bir etkisi var" dedi.  

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