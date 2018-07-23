Çavuşoğlu Mesut Özil ile telefonda görüştü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ırkçılık" gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıklayan Türkiye kökenli futbolcu Mesut Özil ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da düzenlediği basın toplantısında Özil konusuna değindi. Ünal, "Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz" ifadesini kullanmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yine Twitter üzerinden, "Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum" diyerek 29 yaşındaki futbolcuya destek vermişti.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Gelsenkirchenli harika çocuk Özil, çocukluğunda doğduğu kent Gelsenkirchen’de birkaç kulüpte ve daha sonra beş yıl Rot-Weiß Essen'da oynadıktan sonra 2005'te Bundesliga takımı Schalke’nin genç takımına katıldı. Alman U21 milli takımıyla 2009’da Avrupa Şampiyonu oldu ve böylece genç yaşta uluslararası başarı elde etti.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Bremen ve sonrası Özil’in kulüp kariyeri onu bir zamanlar "geleceğin yıldızı" olarak nitelendirenleri hayal kırıklığına uğratmadı. 2008’de Schalke’den Werder Bremen’e transfer oldu. 2010’da Alman milli takımıyla Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 2010’da Real Madrid’e, 2013’te İngiliz ekibi Arsenal’a kulüp rekoru bir rakamla, 50 milyon euroya transfer oldu.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Uyum örneği Özil 2010’da başarılı uyumun parlak bir örneği olarak Almanya’nın en önemli medya ödülü Bambi’nin Uyum Ödülü'ne layık görüldü. 2007 sonunda Türk vatandaşlığından çıkan Özil, üç nesildir Almanya'da yaşayan ailesinin kökenleri ile her zaman gurur duyduğunu ve Almanya’ya bağlılığını dile getirmişti. Bir Müslüman olarak da 2016’da Mekke’ye yaptığı Umre ziyaretinin fotoğraflarını yayınladı.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Kalpleri kazandı 2012’de Türkiye'ye karşı Avrupa Şampiyonası elemelerinde alınan galibiyet sonrası Başbakan Merkel'ın tebrik ettiği başarılı oyuncu, mütevazı kişiliği ve hayırseverliğiyle de taraftarların gönlünü kazandı. Daha sonra 2014’teki Dünya Kupası’ndan elde ettiği primi ameliyat olması gereken Brezilyalı çocuklara bağışlaması ve Ürdün’deki Suriyeli mülteci çocuklarla bir araya gelmesiyle takdir topladı.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Dünya Şampiyonu Özil, 2014’te Brezilya’da düzenlenen ve Almanya’nın Dünya Şampiyonluğu ile sonuçlanan turnuvada yedi maça da ilk 11’de başladı. "Löw’ün oyun kurucusu" olarak bilinen orta saha oyuncusu, Alman Milli Takımı teknik direktörünün en önemli oyuncularından biriydi. İsabetli pas yüzdesinde ilk üçte yer aldı. Pozisyon yaratma da Arjantinli Messi’den sonra en iyi isim oldu.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Erdoğan tartışması Özil Türkiye'deki seçimlerden kısa bir süre önce Mayıs ayında Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Bu Özil'in Erdoğan ile ilk buluşması değildi. Ancak öncekilerden farklı olarak bu kez Rusya'daki Dünya Kupası öncesi olması dikkatleri üzerine çekti. Bazıları onu otoriter bir lideri desteklemekle, bazıları Almanya'ya sadakatsizlikle suçladı.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Bir devrin sonu Almanya, Rusya’daki 2018 Dünya Kupası’nda son yıllardaki en kötü performansını sergileyerek ilk turda grup sonuncusu oldu ve elendi. DFB Başkanı Grindel, daha sonra Özil'i Erdoğan buluşmasına ilişkin suskun kalıp açıklama yapmayarak takımı zor durumda bırakmakla suçladı ve eleştiriyi kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Grindel’in tepkisi, Alman siyasilerden ve spor camiasından yoğun eleştiri aldı.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Milli Takım'ı bıraktı Özil, Twitter’dan yaptığı açıklamayla 29 yaşında, milli formayı bıraktığını açıkladı. Özil "kazanınca Almanız, kaybedince göçmen" diye sitemde bulundu, DFB Başkanı Grindel'ı yetersizlikle suçladı. Özil, Alman Milli Takımı'nın formasını 92 kez giydi, 23 gol attı, 40 asist yaptı.



İngiltere'nin Arsenal kulübünde forma giyen Özil, geçen Mayıs ayında Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve birlikte fotoğraf çektirmesi nedeniyle bir süredir Almanya'nın gündemindeydi.

Özil'in bir başka Türkiye kökenli futbolcu İlkay Gündoğan'la birlikte gerçekleştirdiği görüşme, Erdoğan'ın seçim kampanyasına "alet olduğu" gerekçesiyle Almanya'da tartışma yaratmıştı. Gündoğan ve Özil tartışmaların ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de ziyaret etse de tepkiler dinmemişti. Almanya'nın Dünya Kupası'ndan beklenmedik şekilde grup aşamasında elenmesi özellikle takımın as oyuncularından olan Özil'in Erdoğan ziyaretini yeniden gündeme getirmişti.

Devam eden tartışmalar nedeniyle Özil, 2009'dan bu yana 92 kez formasını giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

DW/GY,CÖ

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