Çavuşoğlu: Mariupol'deki camide hasar yok

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Diploması Forumu'nun kapanış konuşmasında Mariupol'de camide mahsur kalan türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi verdi.

Çatışmalar nedeniyle Türk vatandaşlarının sığında camide herhangi bir hasar olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus tarafına hem camideki hem de Rusların girdiği diğer bölgelerdeki Türk vatandaşları hakkında bilgi verdiklerini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliye edilmesi için destek istediklerini söyleyen Çavuşoğlu ancak çatışmalar yüzünden bu konuda zorluk yaşadıklarını ifade etti:

"Çünkü çatışmalar devam ediyor. Biz birkaç gündür oraya otobüslerimizi gönderiyoruz. Fakat şehir içinde çatışmalar devam ettiği için otobüsler (şehir içine) giremiyor. Dün akşam üstü de bayağı çaba sarfetti arkadaşlarımız. Ancak mümkün olmadı… Burada sıkıntı cep telefonu kullanılamıyor. Çatışmalar da devam ediyor. Bu tahliyeyi de yaptıktan sonra tahmin ediyorum ki vatandaşlarımızın yüzde 90'ından fazlasını tahliye etmiş olacak.”

Reuters haber ajansı cuma günü Ukrayna'nın Ankara Büyekelçiliğine dayandırdığı haberinde Mariupol kentinde içinde çocuklar dahil 80'den fazla Türk vatandaşının bulunduğu caminin bombalandığını duyurmuştu.

Ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı dün caminin top ateşine tutulduğunu öne sürmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana 13 bin 719 Türk vatandaşının Ukrayna'dan tahliye edildiğini açıklamıştı. Ülkedeki Türklerin tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

DW / HT,BÖ

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