Çavuşoğlu: Mısır ile büyükelçi ataması olabilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır ile gelecek aylarda büyükelçi ataması olabileceğini açıkladı. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecine ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır ile normalleşme sürecine dair açıklamalarda bulundu.

TRT'nin haberine göre Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Bakan Yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir" dedi.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin 2013 yılında Muhammed Mursi'ye karşı yaptığı darbeye Türkiye'nin sert tepki göstermesi nedeniyle son dokuz yıldır iki ülke arasındaki ilişkiler maslahatgüzar düzeyinde yürütülüyordu.

İki ülke arasındaki normalleşme süreci geçen yıl başlamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Katar'da Mısır lideri Abdülfettah el Sisi ile el sıkıştığı görüntüler basına yansımıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada Sisi ile yaptığı görüşmede "Şimdi alt düzeyde bakanlarımız gidiş gelişleri başlatsınlar, ondan sonra da biz görüşmelerimizi genişletelim, geliştirelim" şeklinde konuştuklarını söylemişti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soruları da yanıtladı.

Çavuşoğlu, yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak olan NATO dışişleri bakanları toplantısında üçlü formatta bir araya gelineceğini açıkladı.

Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Her ne kadar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul'daki görüşmemizin ardından, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin 'zamanı geldi' ifadesini kullandıysa ve bazı olumlu adımlar atıldıysa da, son üçlü görüşmede çalışmalara devam edilmesi kararı alındı. Bu şu demek: Muhtıradaki yükümlülüklerin bazılarını yerine getirdiler, bir kısmını da yerine getirmediler. Yani, henüz bazı somut adımları atmadılar. İadeler ve yasal düzenlemelerle ilgili somut beklentileri karşılamadılar. Meclisimizin ve vatandaşımızın ikna olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da İsveç Başbakanına bu hususları iletti. Özetle süreç olumlu ilerliyor ama hâlâ atılması gereken adımlar var."

Çavuşoğlu, "Finlandiya ile ilgili sıkıntılar o kadar büyük değil. Daha çok İsveç’te sıkıntılarımız var. Ancak iki ülke ve NATO bize eşit şekilde muamele edin diyorlar. Esasen daha fazla adım atması gereken ülke İsveç" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı başlatmasının ardından askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçen Finlandiya ve İsveç, Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Ancak bu iki ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO üyesi 30 ülkenin onay vermesi gerekiyor. Türkiye ve Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine henüz meclis onayı vermemiş son iki ülke konumunda.

İspanya'nın başkenti Madrid'de geçen Haziran ayında imzalanan üçlü memorandum, İsveç ve Finlandiya'nın başta PKK olmak üzere "terör örgütleriyle mücadelede daha somut adımlar atması ve Ankara'ya yönelik silah ambargolarını kaldırması karşılığında" Türkiye'nin de bu iki ülkenin NATO üyeliklerini veto etmemesini öngörüyor. Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği adımların başında, onlarca "teröristin" Türkiye'ye iadesi geliyor.

Ankara, mutabakat zaptındaki taahhütler İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilmezse, bu iki ülkenin NATO'ya katılım protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmayacağını duyurmuştu.

DW/JD, BÖ