Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba’yı bir araya getirmeye çalıştıklarını açıkladı

Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında savaşın sona erdirilmesi için yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarafların bir iki hafta içinde, dışişleri bakanları düzeyinde masaya oturabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, bugün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, hafta içinde İstanbul'da Rus ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde gelinen aşamayı değerlendirdi.

Teknik heyet müzakerelerinin sürdürüleceğini, bir iki hafta içinde de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın bir araya gelmesinin beklendiğini anlatan Çavuşoğlu, bir mutabakat sağlanması halinde bunun bakanlar tarafından paraflanabileceğini, sonrasında da liderleri bir araya getirecek bir görüşmenin yapılabileceğini kaydetti.

"Önemli olan iki tarafın görüşmesi ve kalıcı bir ateşkes konusunda anlaşmasıdır" diyen Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna heyetinin İstanbul'da Rusya'ya güvenlik garantilerini içeren teklifini ilettiğini, bu teklifin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aktarılacağını anlattı.

Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesi için "kolaylaştırıcı rol" üstlendiğini ifade eden Çavuşoğlu, bugüne kadar yürütülen müzakerelerden en somut sonuçların İstanbul'da yapılan görüşmelerden alındığına vurgu yapmakla birlikte süreçle ilgili olarak ihtiyatlı olduklarını kaydetti.

Rusya ve Ukrana heyetleri İstanbul'da görüştü

Moskova'dan "özlü görüşme" koşulu

RIA haber ajansına göre Rusya görüşmelerin "özlü" yapılabilecek olması halinde dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşmeye karşı değil.

Rus Dışişleri Bakanlığı, "özlü görüşme" yapabilecek noktaya gelinmesi halinde bu düzeyde bir görüşme yapılmasının reddedilmeyeceğini açıkladı.

"Demoralize Rus askerleri emirleri reddediyor"

Bu arada İngiltere'nin dijital istihbarat servisi GCHQ Başkanı Jeremy Fleming, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki demoralize olmuş Rus askerlerinin emirleri yerine getirmeyi reddettiklerini, kendi ekipmanlarını sabote ettiklerini, hatta kazaen bir Rus uçağını düşürdüklerini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal girişimi kararının çok büyük bir hata olduğunu söyleyen Fleming, Ukrayna halkının göstereceği güçlü direnişi ve eylemleri sonucunda oluşacak koalisyonu öngöremediğini kaydetti.

Fleming, Putin'in danışmanlarının kendisine gerçekleri anlatmaktan çok korktuğunu düşündüklerini söylemekle birlikte, gelinen noktada artık Moskova'daki rejim için hatalı değerlendirmeler sonucunda yanlış adımlar atıldığının çok aşikar olduğunu vurguladı.

AFP, Reuters, AP /DA, TY

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