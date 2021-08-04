Çavuşoğlu: Kritik bir gün daha olacak

Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan ve çok sayıda ile yayılan yangınların halen Antalya, Muğla, Manisa, Isparta, Denizli ve Balıkesir’de sürdüğü açıklandı. Milas’ta da yangının bölgedeki Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit ettiği duyuruldu. Alevlerin Kemerköy Termik Santrali'nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaşması üzerine üst düzey tedbirler alındığı ve santralin çevresinde hendekler kazıldığı bildiriliyor. Termik santralin patlama riskinin söz konusu olmadığını da ifade eden santral yetkilileri, "Bu konudaki endişeler yersiz. Santral ile ilgili çevreye zarar verecek bir durum söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Manavgat’ta AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yangında dün kritik bir gün yaşandığını, bugün de yine kuvvetli rüzgar nedeniyle başka bir kritik günün yaşanmasını beklediklerini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Antalya’da düne kadar 19 noktada başlayan yangından 14’ünün kontrol altına alındığını, beş noktada ise çalışmaların devam ettiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Rüzgarın özellikle güçlü olması sebebiyle. Gündoğmuş’un güneybatısında hem Alara çayının Alanya tarafından hem de kuzey batısından aşağıya doğru gelme riski var. Bu yönde tedbirler alındı" dedi ve bölgedeki mücadelenin bu sabah itibarı ile helikopter ve uçaklarla destekleneceğini de ifade etti.

Ukrayna’dan 4 helikopter geliyor

Yangınların başladığı günden bu yana Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinası ve 172 itfaiye aracıyla toplamda 1841 aracın yangınlara müdahale ettiğini belirten Çavuşoğlu, bugün de Ukrayna'dan 4 yangın söndürme helikopteri daha geleceğini duyurdu ve söz konusu helikopterlerin akşam saatlerinde de yangına müdahale edebilecek kabiliyette olduğunu kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, dün de İspanya'dan iki uçak, Rusya'dan beş yangın söndürme uçağı ile üç helikopter, Ukrayna'dan üç amfibik uçak, İran'dan iki helikopter ile bir uçak, Azerbaycan'dan bir helikopter geldiğini belirtmiş, Katar'dan ekip ve teknik ekipman gönderildiğini kaydetmişti.

Isparta ve Denizli’de askerler sahada

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, Isparta Valiliği'nin talebi üzerine bölgedeki yangına müdahalede destek verileceğini duyurdu. Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir" denildi.



Bakanlık, Denizli’deki yangında ise 11'inci Komando Tugayı’nın personel ve iş makinalarıyla destek vereceğini duyurdu.

DHA, ANKA/ ETO, BK

© Deutsche Welle Türkçe