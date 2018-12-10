Çavuşoğlu: Kaşıkçı için uluslararası soruşturma talebi geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin aydınlatılması için uluslararası soruşturma talebi geldiğini duyurdu. Ankara'da konuşan Çavuşoğlu, "Uluslararası soruşturma talepleri gelmeye başladı. BM içinden de bu talepler gelmeye başladı. Bu konuyu BM Genel Sekreteri ile görüştük, görüşmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet daha önce yaptığı açıklamada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma yapılması gerektiğini söylemişti. Bachelet, uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip kurulmasını istemişti.

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Çavuşoğlu, iki Suudi Arabistan vatandaşının iadesi için Türkiye'nin talebinin reddedilmesini de eleştirdi. Yeni delillerin ortaya çıktığını belirten Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'dan cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili bir çaba göremedik. Suudi Başsavcı hiçbir belge, bilgi getirmedi" diye konuştu.

Türkiye, Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Suudi Arabistan'ın eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet el Asiri ve Veliah Prens Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Saud el Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Riyad yönetimi Türkiye'nin iade talebini reddettiğini açıkladı. Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5'i idam talebiyle toplam 11 kişi yargılanıyor.

Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik için resmi evrak almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

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DW,rtr/ÖA,GA

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