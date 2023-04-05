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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluFotoğraf: Murat Gok/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Çavuşoğlu: İsveç'ten somut adımlar bekliyoruz

28 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya'nın NATO üyesi olmasının ardından İsveç'in üyeliği ile ilgili yapılan çağrıları, "İsveç'in attığı adımlar henüz yeterli değil" diye yanıtladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliği için attığı adımların yetersiz olduğunu belirterek teröristlerin iadesi ile ilgili somut adımlar görmek istediklerini söyledi.

Brüksel'de Finlandiya'nın üyeliğinin ilan edildiği NATO dışişleri bakanları toplantısı sonrasında Türkiye'ye dönmeden önce basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, başta ABD olmak üzere NATO üyelerinin İsveç'in üyeliği konusunda artan baskısıyla ilgili olarak, Türkiye'nin "NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklediğini" ve Finlandiya'nın üyeliğine Türkiye'nin verdiği onayın bunun göstergesi olduğunu" söyledi.

Çavuşoğlu, İsveç'in üyeliği konusunda "Ama diğer taraftan üçlü muhtıranın uygulaması konusunda ve de terörle mücadelede somut adım atma konusunda, her ne kadar atılan bazı adımları olumlu karşılasak da, henüz İsveç'in adımlarının yetersiz olduğunu da herkese söylüyoruz" dedi.

Finlandiya bayrağı Brüksel'deki NATO Karargahı önünde diğer 30 ülke bayrağının yanında göndere çekildi.
Finlandiya bayrağı Brüksel'deki NATO Karargahı önünde diğer 30 ülke bayrağının yanında göndere çekildi.Fotoğraf: Geert Vanden Wijngaert/AP/picture alliance

"PKK'nın İsveç'teki faaliyetleri devam ediyor"

İsveç'in anayasa değişikliğini yılbaşında yürürlüğe soktuğunu, yeni terörle mücadele yasasının 1 Haziran'da yürürlüğe gireceğini belirten Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede İsveç'in somut adımlar atması gerek. Bizim iadesini istediğimiz kişilerle ilgili soruşturmaların devam ettiğini dün İsveç Dışişleri Bakanı da bir kere daha söyledi. Diğer taraftan özellikle PKK, PYD, YPG'nin İsveç'te faaliyetleri devam ediyor. Halen kendisine insan devşirebiliyor. Özellikle terörizmin finansmanı konusunda hep mücadele edelim diyoruz ama PKK için ciddi kaynak oluşturuluyor İsveç'te. Ve açık bir şekilde PKK propagandası, bölücü başının resimleriyle terör örgütünün paçavralarıyla devam ediyor. Dolayısıyla İsveç'in bunları sonlandırması gerekiyor. Bir taraftan adli yardımlaşmayla ilgili anlaşmamız var ama teröristlerin iadesi gibi somut adımları görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında askeri tarafsızlık ilkesini terk ederek Mayıs atında tam üyelik için NATO'ya başvurmuştu. İki ülkenin terörle mücadelede yeterince iş birliği yapmadığı gerekçesiyle başta iki ülkenin üyeliğine çekince koyan Türkiye, son olarak Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakmış, ancak İsveç'in üyeliğine onayın mevcut koşullarda henüz mümkün olmadığını bildirmişti.

Brüksel'deki NATO Karargahında düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde son formalitelerin tamamlanmasının ardından Finlandiya dün İttifak'a tam üye olmuştu.

DW/BK,BÖ

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