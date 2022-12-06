Çavuşoğlu: İsveç'in iade ettiği kişi listemizde değildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri ile ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, İsveç'in Mahmut Tat'ı iadesine ilişkin olarak "Şahsın Türkiye'ye iade kararı memnuniyet verici, bizim listemizde adı yoktu. Ama sonuç olarak olup olmaması önemli değil" dedi. İsveç, hafta sonu PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etmişti.

Türkiye'nin NATO'nun genişlemesine karşı olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Finlandiya’dan henüz bize yönelik silah ambargosunun kaldırıldığına yönelik bir açıklama olmadı, bu açıklamayı da bekliyoruz. Biz iki ülke arasında bir ayrım yapmıyoruz. Ancak görüntüde Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç'in atması gereken daha önemli adımlar var" dedi. İsveç'in yeni hükümetiyle "daha olumlu bir atmosfer" içinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Üyelik konusu onların şartları yerine getirmesine bağlıdır. Bunu dostane bir ortamda kendileri ile paylaştık, paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Akar: Somut adımlar bekliyoruz

Perşembe günü Türkiye'ye gelecek olan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen'in resmi ziyareti öncesi açıklama yapan Milli Savunma Hulusi Akar da "İsveç ve Finlandiya'daki durumu yakından takip ediyoruz. Hâlâ bu ülkelerde maalesef birtakım provakatif eylemlerin, görüntülerin devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Hem İsveç hem Finlandiya'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.

Haziran ayında Madrid Zirvesi sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik imzalanan üçlü memorandumu hatırlatan Bakan Akar, "Memorandum açık. İsveç ve Finlandiya tarafından imza altına alınan taahhütler var. Biz bunların yerine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu memorandumun bir son değil bir başlangıç olduğuna dikkati çekiyoruz. Bunların yapılmasının ardından TBMM kararını verecek" şeklinde konuştu.

İspanya'nın başkenti Madrid'te imzalanan üçlü memorandum, İsveç ve Finlandiya'nın başta PKK olmak üzere "terör örgütleriyle mücadelede daha somut adımlar atması ve Ankara'ya yönelik silah ambargolarını kaldırması karşılığında" Türkiye'nin de bu iki ülkenin NATO üyeliklerini veto etmemesini öngörüyor. Ankara'nın İsveç'ten talepleri arasında "terör" suçlularının Türkiye'ye iadesi de bulunuyor. İsveç Türkiye'nin şartları arasında yer alan anayasa değişikliğini Kasım ayı ortasında kabul etmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçen İsveç ve Finlandiya, Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO'ya üye 30 ülkenin onayı gerekiyor. Türkiye ve Macaristan, iki ülkenin üyeliğine henüz meclis onayı vermemiş olan son iki ülke.

DHA,DW/BÖ,JD