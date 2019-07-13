 Çavuşoğlu: İşbirliği sağlanmazsa Kıbrıs′taki faaliyetlerimiz sürecek | TÜRKİYE | DW | 14.07.2019

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: İşbirliği sağlanmazsa Kıbrıs'taki faaliyetlerimiz sürecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın Rum tarafına yaptığı öneride öngörülen işbirliği mekanizmasının gerçekleşmemesi halinde ada etrafındaki faaliyetlerine “kararlılıkla” devam edeceklerini ifade etti.

Kıbrıs'a ulaşan Yavuz sondaj gemisi (arşiv)

Kıbrıs'a ulaşan Yavuz sondaj gemisi (arşiv)

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı’nın Rum tarafına ilettiği öneriye ve Kıbrıs Sorunu'na ilişkin bir makale kaleme aldı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Postası’nda yayımlanan makalede, Akıncı’nın Rum Lider Nikos Anastasiadis’e ilettiği hidrokarbon kaynakları konusunda ortak komite kurulması yönündeki önerisini “isabetli” ve “zamanında” yapılmış bir öneri olarak değerlendirdi. Bakan, önerinin öngördüğü şekilde bir iş birliği mekanizması kurulmadığı sürece Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye Petrolleri’ne ruhsat verdiği alanlarda faaliyetlerin bir değişiklik olmaksızın kararlılıkla süreceğini ifade etti.

“Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon meselesinin iki boyutu bulunmaktadır. Biri Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kıta sahanlığı haklarının savunulması diğeri ise bizatihi Kıbrıs meselesidir” diye yazan Çavuşoğlu, “Bölgede Türkiye’yi dışlamaya yönelik ortaklık ve iş birliği arayışlarının başarısız olmaya mahkum olduğunu” belirtti.

Türkiye'den öneriye "tam destek” açıklaması gelmişti

Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı, dün Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla Rum tarafına "hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini” amaçladığı belirtilen bir öneride bulunurak, ortak bir komite kurulması çağrısı yapmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da öneriye ilişkin bir “tam destek“ açıklaması yayınlayarak, BM ve Avrupa Birliği dahil ilgili tüm taraflara ve "özellikle garantör ülkelere” öneriye destek vermeleri çağrısında bulunmuştu.

DW/SÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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