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Fotoğraf: Fatih Aktas/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Fransa ve Almanya Büyükelçileri bakanlığa çağrıldı

54 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa ve Almanya’nın Ankara Büyükelçilerinin PKK’nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle bakanlığa çağrıldığını söyledi.

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı’nın Editör Masası’na konuk olarak güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda temasların devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, iki ülkenin teröre desteğini kesmesini istediklerini ifade etti. Bakan sadece İsveç ve Finlandiya değil diğer NATO ülkelerinin de PKK YPG'ye verdiği desteği kesmesi gerektiğini kaydetti. Bakan Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle bakanlığa çağrıldığını söyledi.

NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı alan İsveç ve Finlandiya,Türkiye'nin itirazı üzerine anlaşmazlıkların giderilmesi için Türkiye'ye heyet göndermişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmelerin beklenen düzeyde geçmediğini söylemişti.

Lavrov Türkiye'ye gidecek

Rusya'nın Ukrayna işgaline değinen Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki müzakerelere ilişkin olarak, "Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir araya getirme konusu var" diye konuştu. Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Karadeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı. 

Yunanistan'la gerginlik

Yunanistan'la Doğu Ege adalarındaki silahlanma nedeniyle yaşanan gerginliğe de değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan, adaların statüsünü bozmuştur, dolayısıyla Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik tavrıyla ilgili olarak da "Her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar" diye konuştu.

DW, rtr / HT,BÖ

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