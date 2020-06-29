Çavuşoğlu: Fransa bir darbeciyi destekliyor

Türkiye'nin Libya politikasına yönelik eleştirileri sürdüren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan cevap geldi. Macron'u Türkiye'yi "diline dolamakla" eleştiren Çavuşoğlu, "Macron ve Macron'un yönettiği veya yönetemediği Fransa sömürgeci anlayışla tüm Afrika'yı istikrarsızlığa kavuşturduğu gibi şimdi de Libya'da kendi çıkarları ve emelleri için bulunuyor" dedi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Libya'nın istikrarının hem Avrupa hem de bölge için önemine dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Peki Fransa ne yapıyor. Bir darbeciyi destekliyor. Korsan bir insanı destekliyor. Hafter'i destekliyor. Bizim tüm ilişkilerimiz şeffaf, anlaşmalar çerçevesinde. Fransa dürüst davranıyor mu? Hayır. Sorduğumuz zaman da Hafter'e silah vermediğini, destek vermediğini söylüyor. Ama tüm gerçekler ortada" sözlerini sarf etti.

Çavuşoğlu, NATO içerisinde Libya konusunda tartışmalar yaşandığını da söyledi ve Fransa'yı Libya'da Rusya ile işbirliği yapmakla suçladı. Çavuşoğlu, "NATO içinde de tartışma var. NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa, Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor. Biz Rusyalarla karşı taraflarda görünüyor gibi olsak da ateşkes için çalışıyoruz" dedi.

Macron'dan Türkiye Libya eleştirisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada Libya'daki çatışmalara müdahil olduğu gerekçesiyle NATO müttefiki Türkiye'yi "cezai sorumluluk" taşımakla suçlamıştı. Macron, Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığını artırdığını savunarak, Suriye'den cihatçı savaşçıları bölgeye götürdüğünü öne sürmüştü. Macron, "Bence bu durum NATO üyesi olduğunu söyleyen biri için tarihi ve cezai sorumluluktur" ifadesini kullanmıştı.

Macron daha önce yaptığı bir açıklamadaysa Türkiye'nin Libya'da "tehlikeli bir oyun" oynadığını söylemişti. Türkiye de, Macron'un açıklamalarına tepki göstererek, "Libya'da esas tehlikeli oyunu Fransa oynamaktadır" demişti.

Türkiye, Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından istikrarın sağlanamadığı Libya'da Birleşmiş Milletler'in meşru hükümet olarak tanıdığı Fayiz es-Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veren ülkeler arasında yer alıyor. Libya'nın doğusunda ve güneyinde petrol sahaları gibi kilit noktalarda kontrolü elinde tutan General Halife Hafter ise Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan tarafından destekleniyor.

Ocak ayının sonunda Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferans'ına katılan ülkeler, petrol zengini Libya'da taraflar arasında ateşkesi desteklemeyi, silah ambargosuna uymayı ve ülkenin iç işlerine karışmamayı taahhüt etmişti. Türkiye de konferansa katılan ülkeler arasındaydı.

DW/ÖA,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe