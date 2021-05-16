 Çavuşoğlu: Filistin′de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti | TÜRKİYE | DW | 16.05.2021

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Filistin'de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti

"Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor" diyen Çavuşoğlu Türkiye'nin Filistin konusunda gereken her adımı atmaya hazır olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Açık Katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı"nda bir konuşma yaptı. Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de gerginliğin artmasından İsrail'in sorumlu olduğunu söyleyen Çavuşoğlu Mescid-i Aksa'da ibadet kısıtlamaları, insanların zorla evlerinden edilmeleri gibi hareketlerin mevcut duruma yol açtığını belirtti. İsrail'in yapılan uyarıları duymazdan geldiğini ve böylelikle yeni bir trajedinin ortaya çıktığını dile getiren Çavuşoğlu "Bu İsrail'in sistematik olarak yürüttüğü etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının bir parçası" dedi.

Yasa dışı İsrail yerleşim yerleri ve Filistin halkının mülkünün yıkımlarının önemli boyutlara ulaştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu eğilim geri çevrilmezse, iki devletli çözüm fiziksel olarak imkansız hale gelir" değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Kurulu'nun düzenleyeceği toplantıya kendisinin bizzat katılacağını ve Filistin halkının korunması için herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, aynı zamanda İnsan Hakları Konseyi (İHK) ve UNESCO gibi platformlarda da konunun takip edileceğini söyledi.

"Sadece bildiriler ve açıklamalar yapamayız. Daha fazlasını yapmalıyız” diyen Çavuşoğlu "Uluslararası toplum, Filistinli sivilleri korumakla yükümlü ve bu bağlamda İİT'nin de sorumluluğu büyük. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2018 kararı uyarınca Filistinli sivilleri korumak için bir uluslararası koruma mekanizmasının kurulması yönünde çaba sarf etmeliyiz" diye konuştu.

Çavuşoğlu "Bazı ahlaki pusulasını kaybedenler İsrail'e destek veriyor. Aynı kişilerin ırkçı ve İslam karşıtı politikalarla tanınmış olmaları da şaşırtıcı değil. Tarih bu kişileri yargılayacaktır. Ancak biz kendi ailemiz içinde isteksiz açıklamalar yaparsak, başkalarını nasıl eleştiririz? Bizi kim ciddiye alır?" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "(Filistin'de) Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır." diye konuştu.

DW / EC, ETO

© Deutsche Welle Türkçe

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