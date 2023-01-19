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USA | Treffen Mevlut Cavusoglu und Antony Blinken in Washington
Fotoğraf: Murat Gok/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Çavuşoğlu: F-16 satışı NATO ve ABD için de önemli

32 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le görüşen Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması İkinci Bakanlar Toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkent Washington'da bir araya geldi.

Görüşme sonrasında basına açıklama yapan Çavuşoğlu, Blinken'la görüşmesinde F-16 modernizasyonu ve yeni F-16 alımlarının gündemin önemli maddelerinden biri olduğunu söyleyerek, "F16 konusunda, bunun sadece Türkiye için değil, NATO ve ABD'nin kendisi için de önemli olduğu konusunda hem fikiriz" dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

Türkiye'nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, ABD Kongresi'nin "bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini" belirtti. Bakan, ABD yönetimin kararlı durması halinde ABD Kongresi'nin F-16 konusundaki muhalefetinin aşılabileceğini ifade etti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinde gelinen noktayı da değerlendirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak bugüne kadar atılan adımları memnuniyetle karşıladığımızı ama özellikle İsveç'in daha yolun başında olduğunu bir kere daha söyledik. Somut adımlar beklediğimizi yani Üçlü Ahitnamede ne varsa onların uygulanması gerektiğini ne fazla ne az, bir kere daha söyledik" diye konuştu.

Blinken'la görüşmesinde Suriye konusunun da ele alındığını söyleyen Çavuşoğlu, "Suriye veya başka konularda işbirliği yapabilmek için, bugün de söylediğimiz gibi, öncelikle ABD'ye daha önceki verdiği sözleri tutmadığı için güvenin zedelendiğini söyledik" ifadesini kullandı.

Türkiye-Yunanistan gerginliği

"ABD'nin Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde dengeyi onların lehine bozduğunu" söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde her ne kadar son zamanlarda bazı açıklamalarıyla bunu dengelemeye çalışsalar da fiiliyatta bu dengenin bozulduğunu görüyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"Rum kesimi üzerindeki kısıtlamaları, ambargoları kaldırdılar. Rum Kesimi ABD'den silah alabilecek. Kime karşı alacak? Kıbrıs Türklerine karşı, Türkiye’ye karşı. Neymiş kara para aklama konusunda Rum Kesimi daha iyi işbirliği yapmış. Öyleyse Rum Kesimine yönelik başka teşvikler verilebilir, kredi açılabilir madem konu kara parayla ilgili, temiz parayla ilgili destek verilebilir. Sonuçta bunun karşılığı Kıbrıs Rum Kesimine silah vermek değil. Bu dengeyi bozmak demektir. Yani ABD'nin denge politikasının bozulduğunu gösteriyor."

Antony Blinken ve Mevlüt Çavuşoğlu Washington'da bir araya geldi
Antony Blinken ve Mevlüt Çavuşoğlu Washington'da bir araya geldi Fotoğraf: DHA

Türkiye-ABD'den ortak açıklama

Mevlüt Çavuşoğlu-Antony Blinken görüşmesinin ardından Türk ve ABD Dışişleri Bakanlıklarından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, ikili pozitif gündemdeki ivmenin korunması ve ilerlemenin değerlendirilmesi için Stratejik Mekanizma kapsamındaki temasların sürdürüleceği belirtildi.

Çavuşoğlu ve Blinken'ın, Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu dahil olmak üzere, Türkiye-ABD savunma ortaklığının güçlendirilmesini ele aldıkları belirtilen açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken, Rusya'nın kabul edilemez savaşı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık desteklerinin altını çizmişler; savaşı sona erdirecek bir çözüm bulunmasına yönelik desteklerini teyit etmişlerdir" denildi.

Açıklamada ABD‘nin Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin hayata geçirilmesindeki arabulucu rolü nedeniyle Türkiye’ye teşekkür ettiği belirtilerek, iki tarafın "hayat kurtarıcı nitelikteki" sözkonusu mekanizmanın küresel tahıl talebini karşılamaya yetecek kapasitede işletilmesi ihtiyacını ele aldığı belirtildi.

"Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken, Güney Kafkasya'da barışın ilerletilmesine yönelik eşgüdüm ve işbirliğinin artırılmasında mutabık kalmışlardır" denilen açıklamada şöyle denildi:

"Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken, mevcut tehdit ve sınamalar karşısında NATO kapsamındaki eşgüdümün ve dayanışmanın artırılmasının yollarını ele almışlardır. Müttefikler olarak müşterek savunmanın yanısıra NATO'nun Açık Kapı Politikası'na yönelik süregelen bağlılıklarını yinelemişlerdir. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında, Finlandiya ve İsveç'in NATO İttifakı'na katılım başvurularının ilerletilmesi amacıyla imzalanan üçlü mutabakatın uygulanmasını görüşmüşlerdir."

İki bakanın Doğu Akdeniz'deki durumu da ele aldığı belirtilerek, istikrar ile iletişim kanallarının korunmasının önemi üzerinde mutabık kalındığının altı çizildi.

Görüşmede Suriye'deki gelişmelerin de ele alındığı kaydedilerek, "Türkiye ile ABD'nin, 2254 sayılı BMGK kararı doğrultusunda Suriyelilerin öncülüğündeki bir siyasi sürece bağlılıklarını tekrarlamıştır. Taraflar, Suriye'ye yönelik sınırötesi insani yardım mekanizmasının süresini uzatan son BM Güvenlik Konseyi kararını memnuniyetle karşılamıştır" görüşüne yer verildi.

DW, DHA / HT,JD

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