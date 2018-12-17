Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu için kararlıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna girmeye kararlı olduğunu tekrarladı. Ankara'da 2018 yılı Türk dış politikasını değerlendirme toplantısında Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusu için kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna müdahale edileceğini duyurmasının ardından ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıkladığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu kararı memnuniyetle karşıladığımızı ve ABD ile yakın diyalog içinde olacağımızı da vurgulamak isterim" dedi.

ABD'nin Suriye'de çekilme sürecine ilişkin olarak "Şimdi bu çekilmenin nasıl olacağı konusunda temaslarımızı askeri diplomatik düzeyde sürdürüyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Bu çekilmenin PYD'nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu sözlerini "Türkiye 'gireceğim' derse girer ama ABD'nin çekilme sürecinde bunu birlikte koordine ediyoruz" şeklinde sürdürdü.

Bakan Çavuşoğlu ABD Suriye'den çekilinceye kadar Menbiç yol haritasının tamamlanması için Washington ile mutabakat sağladıklarını dile getirdi. Türkiye ve ABD'nin üzerinde uzlaşma sağladığı yol haritasında, YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi ve kentteki ağır silahların toplanması öngörülüyor.

Fransa'ya YPG tepkisi

Fransa'nın Suriye'deki varlığına ilişkin açıklamalarda da bulunan Çavuşoğlu, Fransa'nın YPG'yi korumak amacıyla Suriye'de kalması halinde, bunun ne Fransa'ya ne de YPG'ye faydası olacağını ifade etti. Fransa, IŞİD ile mücadele amacıyla ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona katılan ülkeler arasında bulunuyor. ABD'nin Suriye'den çekilme kararına tepki gösteren Fransa, askerlerinin Suriye'de kalacağı mesajını vermişti.

Suriye'de IŞİD ile mücadeleyi de sürdüreceklerine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "DEAŞ, Suriye'nin neresinde olursa olsun temizleriz. DEAŞ'le mücadelede teröristler hariç herkesle işbirliği yapabiliriz. DEAŞ ile mücadeleyi tek başına yapacak gücümüz de var" dedi.

DW,rtr/JD,ÖA

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