 Çavuşoğlu: Elimizde paylaşmadığımız deliller var | DÜNYA | DW | 06.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Çavuşoğlu: Elimizde paylaşmadığımız deliller var

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili henüz kamuyla paylaşmadığımız başka deliller de var" dedi.

Jamal Khashoggi saudischer Journalist (picture-alliance/dpa/H. Jamali)

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Japonya ziyareti sırasında Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak ellerinde kamuoyuna açıklanmamış deliller bulunduğunu söyledi.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'ın teklifiyle oluşturulan ortak çalışma grubunun sonuç odaklı olması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını kimin verdiği konusundaki sorulara Suudi Arabistan’dan cevap alamadıklarını kaydetti. "İstanbul'a gelerek Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişi talimatı kimden aldı?" sorusunu yönelten Çavuşoğlu "Kaşıkçı'nın cesedine ne olduğunu bulma ve bunun Türkiye'ye söylenmesi Suudi Arabistan'ın sorumluluğunda. Çünkü bu 15 kişi hala Suudi Arabistan'da" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını veren kişinin Kral Selman olmadığından emin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Türkiye’ye gelen bu 15 kişi kendi kendine gelmedi, talimat aldılar. Talimat ve izin almadan 15 kişi Suudi Arabistan’dan bir Suudi vatandaşını öldürmek için gelemez” ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu

Mevlüt Çavuşoğlu

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ellerinde kamuoyuyla paylaşmadıkları deliller bulunduğunu belirten Dışişleri Bakanı, "Soruşturmadan sonra delilleri nihayete erdirdiğimizden emin olduğumuzda onları kamuyla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD'den kınama

Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili dün Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyi'nde masaya yatırılmış, toplantıda konuşan ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi Mark Cassayre Kaşıkçı cinayetini kasıtlı ve planlı bir cinayet olarak nitelendirerek kınamıştı. ABD'li temsilci yasal süreç kapsamında titiz ve şeffaf bir soruşturmanın yapılması ve bunun sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini ifade etmişti. Toplantıda savunma yapan Suudi Arabistan'ın Temsilcisi Bandar el Ayban ise Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, cinayetin arkasındakilerin ortaya çıkarılmaları için talimat verdiğini belirterek suça karışanların yargılanacağını söylemişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Daha sonra gazetecinin burada öldürüldüğü ortaya çıkmış Kaşıkçı cinayetini soruşturan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cesedinin parçalanarak yok edildiği tespitini kamuoyuyla paylaşmıştı.

rtr / HT, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

BM Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini tartışıyor

BM İnsan Hakları Konseyi'nde düzenlenen toplantıda Kaşıkçı cinayeti ile gündemde olan Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili ele alınıyor. Uluslararsaı Af Örgütü Riyad'ın yaptıklarından sorumlu tutulmasını talep etti. (05.11.2018)  

ABD: Bu planlanmış cinayeti kınıyoruz

ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi Mark Cassayre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı Riyad yönetimini kınadıklarını açıkladı. (05.11.2018)  

Erdoğan: Kaşıkçı cinayeti için emir Suudi rejiminin üst makamlarından geldi

Erdoğan WP için kaleme aldığı makalede, “Kaşıkçı cinayetinin emrinin Suudi hükümetinin üst makamlarından geldiğini” belirtti. Kaşıkçı’nın nişanlısı Cengiz Trump’a soruşturmada Türkiye’yi destekleme çağrısında bulundu. (02.11.2018)  

Benzer içerik

Journalist Jamal Khashoggi

ABD: Bu planlanmış cinayeti kınıyoruz 05.11.2018

ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi Mark Cassayre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı Riyad yönetimini kınadıklarını açıkladı.

Flagge Saudi Arabien

Suudi Arabistan nükleer reaktör inşa ediyor 06.11.2018

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, ülkenin ilk nükleer reaktörünün temelini attı. Prens Mart ayında yaptığı bir açıklamada "İran nükleer silah geliştirirse biz de geliştiririz" demişti.

Journalist Jamal Khashoggi

Reuters'e konuşan Suudi yetkili: Cemal Kaşıkçı boğazı sıkılarak öldürüldü 21.10.2018

Reuters’e konuşan üst düzey bir Suudi yetkili Cemal Kaşıkçı’nın boğazı sıkılarak öldürüldüğünü öne sürdü. Riyad’ın Kaşıkçı’nın ölümüne dair verdiği resmi bilgilerin inandırıcı bulunmadığına dair açıklamalar da sürüyor.

Reklam

SON GÜNCELLENENLER

Kalın'dan ABD'ye PKK yanıtı: Geç kalınmış bir eylem

ABD'nin PKK'nın üç üst düzey yetkilisinin yerini ihbar edene ödül vereceğini açıklaması üzerine konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, YPG'nin Suriye'deki eylemlerini gölgeleme girişimi olabileceğine dikkat çekti.  

Tartışmalı Erdoğan resmi sergilenmeye devam edecek

Ressam Ali Zülfikar’ın Linz’de sergilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Türkiye’nin tepkisine yol açtı. Önce resmin kaldırılmasını isteyen Belediye Başkanı Faust, resmin sanat özgürlüğü kapsamında sergileneceğini söyledi.  

BM: Suudilerin harekâtı hastanedeki 59 çocuğu tehdit ediyor

UNICEF, Yemen'in Hudeyde kentinde Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun düzenlediği harekâtın 59 çocuğun yattığı bir hastaneyi tehdit ettiğini duyurdu. Çocuklardan 25'i yoğun bakım ünitesinde.  

Beşinci kez 100 bin sığınmacı eşiği aşıldı

Avrupa’ya geçmeye çalışan sığınmacıların sayısı alınan önlemler sonrası düşüş kaydetse de yılın ilk 10 ayında yine 100 bin eşiği aşıldı. Akdeniz’deki ölüm yolculuğu devam ederken, bin 989 sığınmacı hayatını kaybetti.   

ABD'den PKK'nın tepe yöneticilerini ihbar edene ödül

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, PKK'nın tepe yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için para ödülü koyulduğunu açıkladı. Üç yöneticinin yerini ihbar edenlere en az üç milyon dolar ödül verilecek.  

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Yorum: Gerçekler değil inançlar üzerine bir savaş

DW Baş Editörü Ines Pohl'e göre, ABD ara seçimleri, Trump'ın "her şeyi kendi üzerine kurmasıyla" yeni bir boyut kazandı. Pohl, Trump'ın kalıcı şekilde değiştirdiği ABD'de artık gerçeklerin bir değeri olmadığı görüşünde. 

FOTO-GALERİ

Deutschland Weinstraße Weinberg mit Riesling Trauben (picture-alliance/imagebroker/H. Kehrer)

Almanya'nın şarap rotasında bir durak

Sonbahar, Almanya'nın şarap rotasında bir yolculuk yapmak için en ideal dönem. 