Çavuşoğlu Barzani’nin yemin törenine katıldı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi‘nin (İKBY) yeni Başkanı Neçirvan Barzani için Erbil’de düzenlenen yemin törenine katıldı. Düzenlenen törenin ardından Barzani ile ikili bir görüşme yapan Çavuşoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani‘yi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde somut projelere odaklanmalı, terör örgütü PKK ile kararlı mücadelemizi birlikte sürdürmeliyiz" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, İKBY’nin eski Başkanı Mesud Barzani‘nin oğlu Mesrur Barzani’yi de İKBY hükümet başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik ederek, özellikle ticari ilişkilerin artırılması temennisini dile getirdi. İKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin amcası ve kayınpederi olan Mesud Barzani, 2005 yılından itibaren yürüttüğü başkanlık görevini, 2017 yılındaki başarısız referandum girişiminden sonra bırakmıştı.

Söz konusu referandumda İKBY sınırları içinde yaşayan halkın büyük çoğunluğu bölgenin Irak merkezi yönetiminden bağımsızlığı yönünde oy kullanmış, ancak bunu kabul etmeyen Bağdat yönetimi İKBY kontrolündeki bölgelerin büyük bir kısmını kontrolüne geçirmişti. Türkiye de bu referandum sonucunu tanımadığını bildirerek, bölgede bir Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceğini duyurmuştu.

Neçirvan Barzani’nin yemin törenine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de katıldı.

AFP,DHA / ET,JD

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