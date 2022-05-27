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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşıyla İstanbul'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşıyla İstanbul'da bir araya geldi.Fotoğraf: AFP via Getty Images
PolitikaTürkiye

Çavuşoğlu: BAE ile yeni bir döneme geçtik

28 dakika önce

BAE'li mevkidaşıyla İstanbul'da görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Geçmişte görüş ayrılıkları oldu. Bunun bir faydasını görmedik" dedi. Hükümet çevreleri BAE'yi 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçluyordu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, her alanda ilişkileri geliştirme konusunda güçlü iradelerinin bulunduğunu belirterek "İlişkilerimizde yeni bir döneme geçtik" dedi.

BAE'nin Türkiye'nin Körfez Bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olduğunu belirten Çavuşoğlu, 2021'de 8 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Yıl sonuna kadar ticaret anlaşması hedefi

Körfez'i Avrupa'ya bağlayacak çok önemli ulaştırma projeleri üzerinde çalıştıklarını, Irak üzerinden gelecek demiryolu projesi ve karayolu projesi için ilgili kurumların görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Çavuşoğlu, kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalanması konusunda da mutabık kaldıklarını ve müzakereleri yıl sonuna kadar sonuçlandırıp anlaşmayı imzalamayı hedeflediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, ikili ilişkiler dışında Afrika ülkeleri gibi üçüncü ülkelerde de BAE ile iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

"Görüş ayrılıklarının faydası olmadı"

Türkiye ile BAE arasında ilişkilere son yıllarda gerginlikler hakim olmuş, hükümet çevreleri BAE'yi  15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olmakla suçlamıştı. Çavuşoğlu, basın toplantısında sorulan bir soru üzerine "geçmişte görüş ayrılıkları olduğunu ve bunun bir faydası olmadığını gördüklerini" söyledi ve "Bizim aramızdaki bölünmelerin kimseye faydası yok. Öncelikle kendi aramızdaki ilişkileri düzeltelim ki başkalarına da faydamız olsun. Ukrayna savaşı dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Gıda güvenliği olsun, enerji sıkıntıları olsun... Bunlar hep dayanışmayla aşılabilecek konular. O nedenle biz daha önce görüş ayrılığı içinde olduğumuz tüm ülkelerle ilişkilerimizi azami bir şekilde normalleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Tabii bu çabalar karşılıklı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayında BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayında BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.Fotoğraf: DHA

İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan örnekleri

İsrail ile yaşanan normalleşme sürecini hatırlatan Çavuşoğlu, Mısır ile de görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Mısır ile önümüzdeki dönemde ileri adımlar atacağız. Şimdi Libya'nın istikrarı için hep beraber çaba sarf ediyoruz. Yemen’de sorunlar var, terör saldırıları oldu. Biz dayanışmamızı hem Suudi Arabistan ile hem de BAE ile gösterdik. Teröre karşı da beraber mücadele etmemiz lazım" diye konuştu.

Al Nahyan: Odak noktamız enerji alanı

BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan da iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması gerektiğini belirterek ikili iş birliği çerçevesinde Türk ve BEA firmalarının önünü açmanın önemine vurgu yaptı. "Türkiye'nin bölgesel konumunu güçlendirebilecek ilişkilere doğru hareket etmekteyiz" diyen Al Nahyan, iş birliğinde en çok odaklandıkları alanlardan birinin yenilenebilir enerjiler ve karbon azalımı olduğunu söyledi.

Uluslararası ilişkilerin bazı sınamalardan geçtiğini ifade eden Al Nahyan, Bakan Çavuşoğlu ile gıda güvenliği sorununa değindiklerini ve bu konuda ne gibi iş birlikleri yapabileceklerini konuştuklarını kaydetti.

Al Nahyan, BAE'li firmaların Türkiye'ye yatırımları konusundaki bir soruya da BAE'li şirketlerin özellikle enerji alanında yatırım eğiliminde olduğu yanıtını verdi. Yenilenebilir enerji, güneş enerjisi ve elektrik enerjisi sektörlerinin görüşmede gündeme geldiğini belirten Al Nahyan, BAE'den Masdar şirketinin Türkiye'deki bu alanda yatırım fırsatlarını yakından takip ettiğini belirtti.

Al Nahyan, BAE'li şirketlerin enerjinin yanı sıra çeşitli mallar, demir yolu ve turizm fırsatlarıyla da ilgilendiğini belirtti, ayrıca görüşmede gıda güvenliği konusunun da gündeme geldiğini söyledi.

DW/BK,EC

 

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