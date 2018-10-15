 Çavuşoğlu: Başkonsolos′un rezidansı bugün aranacak | TÜRKİYE | DW | 17.10.2018

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Başkonsolos'un rezidansı bugün aranacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun rezidansının bugün aranacağını söylerken, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Kaşıkçı soruşturmasında ABD'nin Türkiye'ye destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Mike Pompeo (sol) ve Mevlüt Çavuşoğlu

Mike Pompeo (sol) ve Mevlüt Çavuşoğlu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmenin ardından Çarşamba günü Ankara'ya giderek temaslarda bulundu. Önce 40 dakika kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Pompeo, daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geldi.

Çavuşoğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, mevkidaşı ile "faydalı ve verimli bir görüşme" gerçekleştirdiklerini ve kısa süre önce ortadan kaybolan Suudi gazetesi Cemal Kaşıkçı vakasının yanı sıra Münbiç konusu, PKK, Gülen yapılanması, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Pompeo'nun Türkiye ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Suudi Arabistan'a gidip Riyad yönetimiyle görüşmeler yürütmesinin ertesinde gerçekleşti. 

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CNN International, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktaki sorgu sırasında öldüğüne dair bir rapor açıklamaya hazırlandığını bildirdi. (15.10.2018)

Suudi Arabistan Kralı Selman ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması olayını görüştü. Erdoğan’a teşekkür eden Selman, ikili ilişkilerin güçlü olduğu mesajını verdi. (15.10.2018)

CNN International, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi başkonsolosluğunda öldürülüp parçalara ayrıldığını öne sürdü. CNN, iddiasını bir Türk yetkiliye dayandırdı. (16.10.2018)

New York Times Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili kimliği tespit edilenlerin Suudi yönetimiyle yakın ilişkide olduğunu belirtti. Yeni Şafak ise Kaşıkçı'nın kafasının kesilerek öldürüldüğünü iddia etti. (17.10.2018)

CNN International ve Yeni Şafak gazetesinde Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldığı iddiası konusunda, "Gazetelerde çıkan haberlere göre biz yorum yapmayız" diyen Bakan, "Soruşturmalardan sonra ortaya çıkacak netice kapsamında size bilgi verebiliriz" dedi.

Daha fazlasını okumak için: "Kaşıkçı'yı parçalara ayırdılar"

"Savcılık, başsavcılık yoğun bir soruşturma yürütüyor. Biraz gecikme olsa da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında araştırma, soruşturma gerçekleşti. Dün akşam maalesef rezidansta bu soruşturma gerçekleşmedi. Suudlar (içeride Başkonsolos'un) ailesinin olduğunu iddia etti" diye konuşan Çavuşoğlu, "Bugün buraya da girileceğini umut ediyoruz. Bu konuda Suudi Arabistan'ın gecikmeksizin işbirliği yapması gerektiğini daha önce de söylemiştik" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, bugün Başkonsolos'un "rezidansı ve araçlarında arama yapılacağını" kaydetti.

Daha fazlasını okumak için: "Şüphelilerin Veliaht Prens ile yakın ilişkisi var"

Suudi Başkonsolos Suudi Başkonsolos Muhammed el Uteybi'nin Salı günü Riyad'a dönmesiyle ilgili olarak ise Bakan, "Başkonsolos ülkesine gidebilir. Sınır dışı edilmiş değil. Ne zaman döneceğine Suudi yetkililer karar verir" dedi. Başkonsolos'u ise sert bir tavırla eleştiren Çavuşoğlu Başkonsolos'un "Dalga geçer gibi 'Dolaplar açık burada yok işte' demesi, saygısızca davranması tepkilere neden oldu" dedi.

ABD Dışişleri: Desteğe hazırız

ABD Dışişleri Bakanlığı da Pompeo'nun mevkidaşı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelere ilişkin bir açıklamada bulundu. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun yaptıkları görüşmede Erdoğan ve Çavuşoğlu'na "Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili endişelerini ifade ettiğini ve soruşturma sürecinde ABD'nin Türkiye'ye destek verme noktasındaki istekliliğini tekrarladığını" söyledi.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, son olarak 2 Ekim'de başkonsolosluk binasına girerken görülmüştü. Türk yetkililer, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğüne inanıyor.

DW/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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