Çavuşoğlu: Böylesine dürüst olmayan siyasetçiyle çalışmadım

Ankara ile Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı arasındaki gerilim, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması sonrasında daha da arttı. Çavuşoğlu Akıncı'yı Türkiye'yi seçim malzemesi yapmakla suçlayarak "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiçbir yerde çalışmadım" dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden Slovenyalı mevkidaşı Miroslav Cerarile düzenledikleri ortak basın toplantısında Akıncı'nın İngiliz "The Guardian" gazetesine verdiği demeçle ilgili bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Türkiye'ye bağlanma gibi Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasına kadar gidecek kendi kendine soru sorup cevap veriyor. Bunlar Türkiye'de veya KKTC'de gündeme mi geldi de bunları konuşuyoruz? Biz Kıbrıs Türk halkının eşitliği diyoruz, o başka konuları malzeme ederek Türkiye'ye saldırmayı tercih ediyor. Biz müzakere sürecinde çok şey yaşadık. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiçbir yerde çalışmadım. Bunun örneklerini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım" dedi.

Seçim zamanında Türkiye'nin KKTC'nin içişlerine karışmasının mümkün olmadığını ve Kıbrıs Türk halkının kararını vereceğini belirten Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının haklarını savunanlara destek olacaklarını söyledi. Çavuşoğlu Akıncı'ya yönelik olarak "Türkiye ile ilişkileri kötüleştirmekten ne avantajı olabilir, nereye hizmet edebilir? Bunları iyi değerlendirmek lazım.... Akıncı durup dururken niye Türkiye'ye saldırıyor, Türkiye terörle mücadele ederken niye Türkiye düşmanlığı yapıyor, teröre destek veriyor? Bunları Kıbrıs Türk halkının çok iyi düşünmesi lazım" diye konuştu.

Mustafa Akıncı

Akıncı: Sözlerimin arkasındayım

Dünyada sadece Türkiye tarafından tanınan "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nin (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 6 Şubat'ta "The Guardian"a verdiği demeçte Türkiye ile ana vatan-yavru vatan"dan ziyade "bağımsız ve kalıcı" ilişkiler kurmak istediklerini belirtmiş, Suriye'deki Fransız mandasına bağlı Hatay Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmayı kabul etmesine atıfta bulunarak, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" demişti. Akıncı, Kuzey Kıbrıs'ın Kırım'da Rusya'nın yaptığı gibi, Türkiye tarafından ilhak edilmesi olasılığıyla ilgili bir soruyu "Korkunç olur" diye yanıtlamış, bunun Türkiye'nin de çıkarlarıyla bağdaşmayacağını söylemişti.

Akıncı, söz konusu demeçlerine Türkiye'den gelen yoğun tepkiler üzerine bir açıklama yaparak sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk halkının çok büyük bir bölümünün Rum tarafına azınlık olmayı da Türkiye ile sürekli bağımlılık ilişkisine de karşı olduğunu ve ilhak olasılığını kesinlikle benimsemediğini belirten Akıncı, "Kıbrıs Türk'tür Türk Kalacaktır siyaseti, 1950'lerin sloganıdır. Gerçek durumla ilişkisi yoktur. Kıbrıs'ta yaşayan farklı toplumlar vardır ve barış içinde yaşayacakları federal bir düzen arayışı sürmektedir" ifadelerini kullandı.

"KKTC'nin iki eşit kurucu devletten birine dönüşerek, federal çatı altında ve uluslararası hukuk içinde hak ettiği saygın yeri almasını savunduğunu" kaydeden Akıncı, "Bu çabaya destek olunması gerekir. Böylesi bir Kıbrıs, kuzeyi ve güneyi ile Türkiye'ye dost bir coğrafya olur. Bu da herkesin yararınadır" dedi.

DW / BK, EC

©Deutsche Welle Türkçe