 Çavuşoğlu Azerbaycan′a gidiyor | DÜNYA | DW | 06.10.2020

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DÜNYA

Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Dağlık Karabağ krizi nedeniyle uluslararası toplumun odağında bulunan Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti düzenleyecek.

Türkei Mevlut Cavusoglu (Reuters/Turkish Foreign Ministry)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Azerbaycan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülen Sayın Bakanımız, mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la, Yukarı Karabağ’daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır" denildi.

BM ateşkes çağrısını yineledi

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), Dağlık Karabağ'da uluslararası toplumun çağrılarına rağmen çatışmaların devam etmesini kınadı ve Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmalara derhal son verme çağrısını yineledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, "çatışmaların büyümesinden ve sivil nüfusun bulunduğu alanların hedef alınmasından" duyduğu endişeyi dile getirdi.

Guterres krize askeri yollarla çözüm bulunamayacağını belirterek, bölgesel ve uluslararası aktörlere taraflar üzerindeki nüfuzunu kullanarak çatışmalara derhal son verme ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları gözetiminde müzakerelere dönülmesini sağlama çağrısı yaptı.

AP,DHA/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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