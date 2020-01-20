 Çavuşoğlu: Ateşkes bozulmazsa Libya′ya ek asker gitmeyecek | TÜRKİYE | DW | 23.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Ateşkes bozulmazsa Libya'ya ek asker gitmeyecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da çatışan tarafların ateşkese uyduğu sürece Türkiye'nin bu ülkeye ek askeri birlik veya danışman göndermeyeceğini söyledi.

Auseinandersetzungen zwischen Haftars Streitkräften und der libyschen Regierung in Tripolis (Reuters/E. Al-Fetori)

Çavuşoğlu Rus RİA haber ajansına verdiği röportajda, , "Ateşkese uyulduğu sürece şimdilik hiç kimsenin askeri danışman, birlik veya başka ülkelerden paralı asker göndermeyeceği, hiçbir şekilde daha fazla ilave personel sağlanmayacağı konusunda anlaştık. Herkes taahhütte bulundu" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosu ve yaptırım kararı olduğunu anımsatarak, "En önemli konu ve kriter, çatışmaların durması ve ateşkestir. Herkes ateşkese uyduğu sürece, Libya veya diğer ülkelere yönelik yaptırımları konuşmayacağız, siyasi sürece ve bu sürecin hızlandırılmasına odaklanacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Kalıcı ateşkes çabası

İç savaş halindeki Libya'da Türkiye'nin tanıdığı Trablus'taki hükümet güçleriyle General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Taraflar arasında Ankara ile Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan geçici ateşkesi kalıcı hale getirmek için uluslararası çabalar sürüyor.

Libya'daki süreci, Suriye meselesiyle ilgili Astana süreci gibi organize etmeye başladıklarını da aktaran Çavuşoğlu, hem İstanbul hem de Moskova'da Türkiye ve Rusya'nın katılımıyla Libya kriziyle ilgili toplantılar yapıldığını belirtti.

Cenevre'de yapılacak Libya konusundaki askeri komite toplantısında, tarafların kendi aralarında görüşmelerini tercih ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, gelecekte yardım veya aracıya ihtiyaç duyulursa Birleşmiş Milletler'in bu görüşmelere aktif olarak katılması gerektiğini kaydetti.

Libya'daki Türk askeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 2 Ocak'ta kabul edilen tezkerenin ardından Libya'ya "peyder pey asker gönderileceği" açıklamıştı. Türkiye'nin şimdiye kadar Libya'ya hangi görevle, kaç asker gönderdiği resmi olarak açıklanmazken, AKP kaynaklarından Türk basınına yansıyan haberlere göre 35 civarında TSK mensubu koordinasyon amacıyla bu ülkeye gitti. Ayrıca Türkiye'nin güdümündeki Suriyeli muhaliflerin de muharip güç olarak Libya'ya gönderildiği iddia edilmişti.

DW/GY,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Merkel'in Türkiye gündemi demokrasi, istikrar ve ekonomi

İstanbul’da Erdoğan ile Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz krizlerini masaya yatırmaya hazırlanan Merkel’in, hukuk devleti ve insan hakları konularında mesaj vermesi bekleniyor. (23.01.2020)  

Trablus'ta havalimanına füze saldırısı

Libya'nın başkenti Trablus'ta füze saldırısı nedeniyle bir süre kapanan Mitiga Havalimanı yeniden açıldı. Saldırıdan Hafter güçleri sorumlu tutulurken, olay ülkedeki kalıcı ateşkes arayışını zor duruma soktu. (22.01.2020)  

Türkiye'nin Libya pokeri Hafter'e bağlı

Libya Konferansı kararları Türkiye için ne anlama geliyor? Uzmanlar, kararların uygulanma şansını zayıf görüyor, bu da Ankara'nın Doğu Akdeniz politikasının çökmesine neden olabilir. (21.01.2020)  

Benzer içerik

Libyen Konflikt l Scharfschütze - Kämpfer

"Türkiye destekli 2 bin 400 Suriyeli savaşçı Libya'da" 20.01.2020

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Libya'da Türkiye tarafından desteklenen yaklaşık 2 bin 400 Suriyeli savaşçının bulunduğunu iddia etti.

Türkei PK Erdogan Syrien Invasion

Erdoğan: Libya'ya askeri güç göndermiyoruz 20.01.2020

Erdoğan, Libya Konferansı sonrası yaptığı açıklamada, Libya'ya şu anda askeri güç göndermeyeceklerini, sadece eğitim amaçlı bir ekip gönderildiğini söyledi.

Kombibild - Erdogan, Khalifa Haftar, Fajis al-Sarradsch

Türkiye'nin Libya pokeri Hafter'e bağlı 21.01.2020

Libya Konferansı kararları Türkiye için ne anlama geliyor? Uzmanlar, kararların uygulanma şansını zayıf görüyor, bu da Ankara'nın Doğu Akdeniz politikasının çökmesine neden olabilir.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Hayvanı "can" kabul eden yasa çıkacak mı?

TBMM Araştırma Komisyonu'ndaki bütün partilerin oy birliğiyle kabul ettiği 50 maddelik rapor yasalaşırsa, insanlar ve hayvanlar için yeni bir sayfa açılacak.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  