Çavuşoğlu: Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç kontrol altında

İletişim Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye'deki 214 orman yangınının 202'si kontrol altına alınırken, beş ilde 12 yangın devam ediyor.

Yangınların ilk çıktığı yer olan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın ise kontrol altına alındı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi 10'uncu gününde devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde Antalya bölgesindeki yangınların son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, İbradı ilçesi haricinde Antalya bölgesindeki yangınların söndürüldüğünü belirtirken, Antalya'nın beş ilçede toplam 59 mahallenin yangınlardan etkilendiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Manavgat ve Gündoğmuş yangınları 218'inci saatte kontrol altına alındı. Aktif devam eden şu an İbradı Eynif Ovası'nda söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Bugün hem karadan hem de havadan uçak ve helikopterlerimiz bu bölgeye yoğunlaştı" şeklinde konuştu.

"ABD'den iki uçak gelecek"

Türkiye'ye yurtdışından gelen desteklerle ilgili bilgi veren Dışişleri Bakanı, "Azerbaycan'dan dün bir uçak ülkemize intikal etti ve Dalaman'a indi. Dün yola çıkan 40 itfaiye aracı ve 162 personel bugün Gürcistan'dan ülkemize giriş yaptı. Yine (Azerbaycan) Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 200 ilave itfaiye personeli de bu akşam Dalaman'a intikal edecek. Kazakistan'dan iki helikopter 16 kişilik ekibiyle yola çıktı. Bir şirketimizin İsrail'den uçak kiraladığını söylemiştik, bugün Dalaman'a bu uçaklar da inmiş bulunuyor. ABD'den gelecek iki helikopterin de Pazartesi günü Türkiye'de olacağı bilgisini aldık" diye konuştu.

Fotoğraflarla yangından geriye kalanlar

59 mahalle "doğrudan etkilendi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yangın sebebiyle hasar gören bölgeler ve Bakanlık'ın buralara yönelik yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi. 28 Temmuz'da başlayan yangında Antalya'da 59 mahallenin etkilendiğini söyleyen Bakan Kurum, bölgede 146 adet konteynırın kurulumunun tamamlandığını, 3-4 gün içinde konteynır ihtiyacını karşılanacağını kaydetti.

52,5 milyon nakdi yardım

Hem yerleşim yerlerinde hem de tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Kurum, "Şu ana kadar bölgeye toplamda 52,5 milyon lira nakdi yardım gönderildi. Bir taraftan da yapmış olduğumuz hasar tespitler çerçevesinde vatandaşlarımızın eşya hasarlarını giderecek taşınma ve kira masraflarını giderecek nakdi ödeme yapıyoruz. Bugüne kadar 16 milyon 800 bin nakdi ödeme yaptık" diye konuştu.

Evi tamamen yanan vatandaşlara 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapılacağını açıklayan Kurum, "İlk ödemeleri yapılmıştır. Kalan ödemeler de tespitlerin bitmesine müteakip yapılacaktır" dedi.

DW/DBN, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe