 Çavuşoğlu AB′yi mülteci anlaşmasına uymamakla suçladı | TÜRKİYE | DW | 23.01.2020

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu AB'yi mülteci anlaşmasına uymamakla suçladı

Alman Bild gazetesine konuşan Çavuşoğlu, AB'yi mülteciler için söz verdiği yardımları yapmamakla suçladı ve Türkiye'nin kendi bütçesinden mülteciler için 40 milyar euro harcadığını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyareti öncesi Bild gazetesine konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ve Almanya'ya mülteci anlaşmasına ilişkin eleştiriler yöneltti. Türkiye'nin 2016 tarihli mülteci anlaşması uyarınca Yunanistan'dan geri gönderilen mültecilerin hepsini kabul ettiğini belirterek "Avrupa Birliği ne yaptı? Avrupa Birliği 2016 yılının sonunda 3 milyar euro, 2018'in sonunda da 3 milyar daha ödemeye söz vermişti. Şu anda 2020'deyiz ve hâlâ ilk 3 milyar euronun tamamı elimize ulaşmış değil" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Doğu Avrupa ülkelerinin mülteciler konusundaki itirazları nedeniyle Almanya'nın zor durumda olduğunu bildiklerini, ancak kendilerine verilen diğer sözlerin de tutulmadığını söyledi. Gümrük Birliği'nin genişletilmediğini ve AB ile katılım müzakerelerinde de yeni bir faslın açılmadığını belirten Çavuşoğlu, ancak vize muafiyeti konusunda altı noktanın henüz tamamlanmadığını ve bu konuda da Türkiye'nin yapması gerekenler olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, "Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin iyi bir örneği olduğu için her şeye rağmen anlaşmanın devamından yanayız" şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Kendi bütçemizden 40 milyar euro harcadık"

AB'nin mutabakata uymaması nedeniyle Türkiye'nin sınırlarını açarak mültecileri Avrupa'ya gönderebileceğini, ancak bunu yapmadıklarını belirten Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri operasyonlardan sonra ise Türkiye aleyhine "Suriyeli mültecileri bu bölgelere göndererek bölgenin demografik yapısını değiştirmek istediği" propaganda yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu sözlerini "Peki siz olsaydınız ne yapardınız? Destek almıyoruz ve mülteciler için kendi bütçemizden 40 milyar eurodan fazla harcadık. Bu her ekonomi için ciddi bir rakam" diye konuştu. 

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyonlardan sonra toplamda Türkiye'den yaklaşık 400 bin Suriyeli mültecinin geri gönderildiğini söyledi. 

Türkiye-Rusya ilişkileri 

Çavuşoğlu, Bild gazetesine Türkiye - Rusya ilişkileri konusunda da açıklamalar yaptı. Türkiye'nin NATO müttefiklerinden alamadığı için Rusya'dan S-400 sisteminin satın aldığını belirten Çavuşoğlu, "Bu bir seçim değil, zorunluluktu" dedi. ABD'nin Türkiye'yi S-400 sistemi ve F-35 jetleriyle ilgili olarak suçlamasının ardından NATO şemsiyesi altında bir uzmanlar komisyonu kurulmasını önerdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Biz NATO'ya bağlılığımızı ve güvenimizi gösterdik. NATO'yu zayıflatacak bir girişimde bulunmuyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü. "Rusya'dan gazımızın yüzde 50'sini alıyoruz" diyen Çavuşoğlu, Rusya ile bir yandan işbirliği içinde olduklarını, ancak öte yandan da Rusya destekli rejimin İdlib'deki operasyonları nedeniyle sert şekilde eleştirdiklerini, ayrıca Kırım'ın ilhakı konusunda da görüş ayrılığı içinde olduklarını kaydetti.

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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