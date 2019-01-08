 Çavuşoğlu: ABD′nin Suriye′den çekilmesi zor | TÜRKİYE | DW | 09.01.2019

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'den çekilmesi zor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG ile işbirliğinden dolayı ABD'nin Suriye'den çekilmesinin kolay olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin sınırlarını korumak için askeri operasyondan çekinmediğini de vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'den çekileceğini açıklayan ABD'nin bölgede YPG işbirliğinden dolayı bunu gerçekleştirmesinin kolay olmadığını söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonunda konuşan Çavuşoğlu, "Çekilmekte ABD'nin bazı zorlukları olduğunu görüyoruz. Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor. ABD'nin karşı karşıya kaldığı zorluklardan bir tanesi bu. Ama kendi içinde farklı kurumlardan farklı seslerin geldiğini de görüyoruz" dedi.

Washington'ı bu kararından vazgeçirmek isteyen ülkeler olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ABD'nin çekilmesiyle ortaya çıkacak süreci Batılı ülkelerin yanı sıra özellikle de Rusya ve İran'la koordine etmek istediklerini söyledi. Suriye'nin İdlib bölgesinde ateşkes sağlama amacıyla Rusya ile yapılan mutabakatı hatırlatan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar İdlib mutabakatının uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz" diye konuştu.

"Operasyondan çekinmeyiz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin sınırlarını korumak için askeri operasyondan çekinmeyeceğini de vurguladı. Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle, IŞİD'e karşı mücadelede Washington'a destek olan YPG'yi terör örgütü olarak görüyor ve sınırında bu grubun konuşlanmasına karşı çıkıyor.

Salı günü Ankara'yı ziyaret eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın ile Suriye'den çekilme konusunu görüşmüştü. ABD yönetimi, Ankara ile bölgedeki Kürtlerin güvenliğini garanti altına alacak bir anlaşma çabasında.

DW/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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