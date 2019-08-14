 Çavuşoğlu: ABD’nin oyalama taktiği geçerli olmayacak | TÜRKİYE | DW | 15.08.2019

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: ABD’nin oyalama taktiği geçerli olmayacak

ABD’li korgeneral Twitty’nin “güvenli bölge” görüşmeleri için Türkiye’de bulunduğu sırada açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “ABD’nin oyalama taktiği geçerli olamayacaktır” dedi.

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Ankara-Washington hattında Suriye’nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge hakkında yürütülen temaslar, Amerikalı Korgeneral Stephen Twitty’nin Türkiye ziyareti ile hız kazandı. Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "ABD'nin oyalama taktiğini tolere etmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki askeri bir heyetin Türkiye ziyaretini Milli Savunma Bakanlığı bugün yayımladığı yazılı açıklama ile duyurdu.

“Çalışmalar sürüyor”

Açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki “güvenli bölgenin” Washington Yönetimi ile koordineli tesisi için kurulması kararlaştırılan Şanlıurfa’daki Müşterek Harekat Merkezi’nin faaliyete geçirilmesine dönük çalışmaların sürdüğüne dikkat çekildi.

Bakanlık bu kapsamda Twitty başkanlığındaki heyetin Ankara Genelkurmay Başkanlığı’ndaki temaslarının yanı sıra Şanlıurfa’da da görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu.

“Trump’ın 20 mil sözü”

Bu arada ABD heyetinin ziyareti ve Ankara-Washington hattındaki “güvenli bölge” diplomasisi hakkındaki soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD’nin Türkiye’yi oyalama taktiğini tolere etmeyeceklerini” söyledi. 

Ankara’da ağırladığı Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ABD ile Suriye’nin kuzeyinde tesis edilmesi planan güvenli bölge konusunda varılan mutabakatın “bir başlangıç” olduğuna vurgu yaptı.

Taraflar arasında görüşülmesi gereken pek çok konu olduğunu, bunun için Müşterek Harekat Merkezi kurulmasının kararlaştırıldığını anlatan Çavuşoğlu, ABD’li üst düzey askeri yetkili korgeneral Twitty’nin ziyaretine ve yapılacak görüşmelere işaret etti.

Çavuşoğlu, “Amaç bir güvenli bölgenin oluşturulması ve Trump’ın da burada 20 mil sözü vardır ve bu güvenli bölgeden de YPG ve PKK’lıların çıkartılmasıdır ancak o zaman güvenli bölge olabilir” diye konuştu.

"Tolere edilmeyecek”

ABD’yi Menbiç konusunda Türkiye’yi oyalamak ve sözlerini tutmamakla eleştiren Çavuşoğlu, bu sefer Washington Yönetimi’nin “oyalama taktiğinin” geçerli olmayacağını söyleyerek şunları kaydetti:

“Menbiç’te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar, Fırat’ın doğusundaki bölge terör yuvası oldu. Bunları görüşürken ABD bu teröristlere silah yardımını devam ettiriyor. Geçenlerde de yine tırlarca silahları getirdiler. Burada bir, samimi olmaları gerekiyor, iki, bir oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor…”

DHA/DA, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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