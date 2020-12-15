Çavuşoğlu: ABD isterse normalleşiriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin S-400'ler nedeniyle aldığı yaptırım kararını eleştirerek "ABD'nin aldığı bu yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım. Her şeyden önce hukuken baktığımız zaman bir ülkenin tek taraflı aldığı bir karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin kim olursa olsun, egemenlik haklarına da saldırı" dedi.

Türkiye'nin S-400 savunma sistemini, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kararı çıkmadan önce, 2017'den önce aldığını belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuku herkes bilir. ABD de bilir ama 'Ben böyle istiyorum, böyle yapıyorum' olmaz. O zaman uluslararası düzen, özellikle de kurallara dayalı sistem zarar görür" diye konuştu.

"Biden'la anlaşamasak da iyi bir diyalog içinde çalıştık"

Çavuşoğlu 24 TV'de katıldığı programda ABD'de 20 Ocak'ta Joe Biden'ın Başkanlık görevini devralmasının ardından Türkiye-ABD ilişkilerinin olası seyri konusunda da açıklamalar yaptı. ABD ile gerilimli alanları Suriye'de YPG/PKK'ya verilen destek, Gülen yapılanması ve S-400'ler olarak sıralayan Çavuşoğlu, sorunların Trump değil Obama döneminde başladığını ve o dönem Başkan Yardımcılığı yapan Biden'ın Ankara'nın beklentilerini "herkesten daha iyi bildiğini" söyledi.

"O dönemde anlaşamasak bile iyi bir diyalog içinde çalıştık" diyen Çavuşoğlu, hem kendisinin hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biden'ı iyi tanıdığını vurgulayarak, ilişkileri olumsuz etkileyen unsurlardan kurtulmak için Ankara'nın diyaloğa hazır olduğunu Biden'ın da bildiğini kaydetti.

"Blinken Türkiye'yi iyi tanıyor"

Çavuşoğlu, Biden tarafından Dışişleri Bakanlığı görevine atanan ve 20 Ocak'ta görevi devralması beklenen Antony Blinken ile ilgili olarak da "Kendisini şahsen iyi tanıyorum. Kendisi de Türkiye'yi iyi tanıyor. Sağlıklı bir şekilde çalışabileceğimiz bir arkadaş olarak görüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Biden döneminde normalleşebilecek miyiz?" sorusunu da "Eğer ABD isterse normalleşiriz. İsterse derken şunu kastediyorum, bizim bu konulardaki beklentilerimizi karşılaması lazım" diye konuştu.

Demir: Yaptırımların amacı zarar vermek değil

Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir de S-400 yaptırımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Demir, kendisi ve SSB'den üç üst düzey yöneticinin yaptırım listesine alınmasıyla ilgili olarak gelişmelerin kendileri için sürpriz olmadığını belirterek "Türkiye’ye yaptırım" yerine "Türkiye'de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım" ifadesi kullanılması gerektiğini söyledi.

SSB Başkanı İsmail Demir

Anadolu Ajansı'nın Finans Masası programına konuk olan Demir, yaptırımların amacının Türkiye'nin savunma sistemine zarar vermek olmadığının yaptırım metninde de ifade edildiğine işaret ederek yaptırımlardan Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin etkilenmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Projelerin genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürüdüğüne ve bunların hiçbirinin yaptırım kapsamında olmadığına dikkat çeken Demir, "Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer" şeklinde konuştu.

DW/BK,EC

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