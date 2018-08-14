Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10'uncu Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında yaptığı konuşmada ABD ile yaşanan gerginlikle ilgili mesajlar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki kabine toplantısında Ankara'ya yönelik "İyi dost değillermiş" ifadesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "ABD gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor. Bizim ABD'ye yönelik hiçbir yanlışımız olmadı" dedi.

Türkiye'de ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Brunson ile ilgili yargı sürecinin yürüdüğünü ve kararı yargının vereceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Biz ABD'ye saldıran teröristleri desteklemedik, silah vermedik, terör örgütlerinin yanında olmadık, tam tersine mücadele ettik. Terör örgütüne binlerce tır silah vermek mi dostluğa aykırı, yasal bir sürecin Türkiye'de işlemesi mi?" diye konuştu.

"Saygı duyulmasını istiyoruz"

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Defalarca ABD'li muhataplarımıza şunu söyledik: Yaptırım, tehdit dili, baskı, bunlar Türkiye'ye işlemez. İstediğinizi yapın. Sorunları çözmek istiyorsanız gelin bizimle oturun karşılıklı ve beraber nasıl adım atarız, bunu konuşalım… Diplomasi mi varız, sorunları çözmek mi buna da varız. Ama dayatmayla olmaz, uzlaşıyla olur. Uzlaşı kültürünüz varsa gelin. Yok, benim uzlaşı kültürüm yok ben baskı yaparım, yaptırırım diyorsanız artık hiçbir ülke bu tür şeyleri görmek istemiyor. Her ülke, her millet kendisine saygı duyulmasını istiyor. Biz herkese saygı duyuyoruz, herkesin de bize saygı duymasını isteriz, bizim istediğimiz fazla bir şey değil."

Çavuşoğlu AB'den gelen destek mesajlarıyla ilgili olarak da Türkiye'nin Avrupa kıtasının, Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu belirterek "Avrupa ülkelerinin de Trump yönetiminin öngörülemeyen politikaları nedeniyle endişeli olduğunu, kendi başlarına da böyle bir şey gelebileceğini gördüklerini" söyledi.

Çavuşoğlu sözlerini, "Biz hiçbir ülkeyle sorun yaşamak istemeyiz, ABD ile sorun yaşamaktan hiçbir zaman mutlu olmayız. ABD ile olan sorunlarımızı çözebiliriz, çok kolay çözebiliriz. Ama ABD'nin şu anki anlayışıyla değil" şeklinde noktaladı.

DW/BK,GY

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