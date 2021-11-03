Çatışma ya da çarpışma, iki grubun birbiri ile yaralama, öldürme veya etkisiz hâle getirme amacıyla yaptığı silahlı mücadele.

Silahlı çatışmalar, organize olarak silâh veya fiziksel zor kullanma yoluyla diğer bir gruba karşı yapılan haraketleri içerir. DW Türkçe'nin çatışma ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.