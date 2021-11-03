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Çatışma

Çatışma ya da çarpışma, iki grubun birbiri ile yaralama, öldürme veya etkisiz hâle getirme amacıyla yaptığı silahlı mücadele.

Silahlı çatışmalar, organize olarak silâh veya fiziksel zor kullanma yoluyla diğer bir gruba karşı yapılan haraketleri içerir. DW Türkçe'nin çatışma ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV - Militärparade zum 60. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China (Archivfoto vom 01.10.2009). China plant eine große Militärparade zum 70. Jahrestag des Ende des Zweiten Welkriegs in Asien. EPA/ADRIAN BRADSHAW +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Pentagon: Çin beklediğimizden çok daha hızlı silahlanıyor 03.11.2021

ABD Savunma Bakanlığı, Çin'in nükleer silah envanterini çok hızlı bir şekilde geliştirdiğini belirterek 2027'ye kadar Tayvan konusunda sıcak çatışma olasılığına işaret etti.
22.08.2021 (210822) -- KABUL, Aug. 22, 2021 (Xinhua) -- Afghans gather near a gate of Kabul airport in Kabul, Afghanistan, Aug. 22, 2021. Seven Afghan civilians were killed amid chaos near the Kabul airport as people swarmed the area in hopes of boarding an evacuation flight following the Taliban takeover of Afghanistan, Britain's Ministry of Defense said Sunday. (Xinhua/Rahmatullah Alizadah)

Kabil havaalanında çatışma: 1 ölü 23.08.2021

Binlerce kişinin tahliye edilmeyi beklediği Kabil'deki havaalanının çevresinde kaos devam ediyor. Silahlı kişilerin girmeye çalıştığı havaalanında bu sabah bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
A Palestinian man holds his son as he sits outside a closed shop in front of his destroyed home in a residential neighbourhood in Gaza City early on May 16, 2021, following massive Israeli bombardment of the Hamas-controlled enclave. - The previous day, an Israeli air strike flattened a 13-floor building housing Qatar-based Al Jazeera television and the US news agency the Associated Press in the Gaza Strip. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP)

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes başladı 20.05.2021

İsrail ve Hamas bir süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek üzere ateşkes ilan etti. Ateşkes gece saat 02.00'de yürürlüğe girdi.
Political Unrest In Jerusalem, Gaza And Israel Rockets are launched by Palestinian militants into Israel, in Gaza May 10, 2021. Gaza Palestine fathi-notitle210510_npGZr PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xMajdixFathix

İsrail Gazze'de 130 "askeri hedefi" vurdu 11.05.2021

İsrail Gazze'de 130 "askeri hedefi" vurduğunu, 15 "Hamas ve İslami Cihad militanın" öldürüldüğünü açıkladı. Gazze'den İsrail'e 200'den fazla roket atıldığı bildirildi.
Palestinian protesters clash with Israeli police in Sheikh Jarrah in east Jerusalem, on May 7, 2021. (Photo by EMMANUEL DUNAND / AFP) (Photo by EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images)

Doğu Kudüs'te gerginlik: 200'den fazla yaralı 08.05.2021

İsrailli güvenlik güçleri ve Filistinliler arasında Doğu Kudüs'te çıkan gerginlik ve çatışmada 200'den fazla kişi yaralandı. Filistinliler olaylardan İsrail'i sorumlu tutarken, ABD ve BM itidal çağrısında bulundu.

Schlagwörter: USA, Türkei, Kriegsschiffe, Schwarzes Meer, Vertrag von Montreux

ABD savaş gemilerini Karadeniz'e yollamaya hazırlanıyor 09.04.2021

ABD iki savaş gemisinin Karadeniz’e çıkması için Türkiye'ye bildirimde bulundu. Karadeniz’deki haraketliliğe tepki gösteren Moskova ise çatışma çıkması halinde vatandaşlarını korumak için önlem alacağını duyurdu.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists during his working trip in Donbass region, Ukraine April 8, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

ABD’den Doğu Ukrayna açıklaması: Endişelerimiz artıyor 08.04.2021

Beyaz Saray, Doğu Ukrayna'da artan Rus askeri varlığının NATO müttefikleriyle görüşüldüğünü açıkladı. Almanya Başbakanı Merkel de bölgede gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Zelenskiy ise bugün Donbas'ı ziyaret etti.
Tribesmen loyal to Houthi rebels hold their weapons as they attend a gathering against the agreement to establish diplomatic relations between Israel and the United Arab Emirates in Sanaa, Yemen, Saturday, Aug. 22, 2020. (AP Photo/Hani Mohammed) |

2020 yılında 21 savaş yaşandı 25.03.2021

Heidelberg Uluslararası Çatışma Araştırmaları Enstitüsü’nün yıllık raporuna göre geçen yıl dünya genelinde 21 savaş yaşandı.

BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 20: Catalan regional police Mossos d'Esquadra officers take measures on the fifth day of demonstration against the arrest of Spanish rapper Pablo Hasel in Barcelona on February 20, 2021. Violent clashes and rioting broke out in several cities in Spain for a fifth consecutive night on Saturday as protestors rallied in support of imprisoned rapper Pablo Hasel. The rapper was jailed Tuesday on charges of glorifying terrorism and insulting the Spanish monarchy in politically charged tweets and song lyrics. He has been sentenced to nine months in prison. Adria Puig / Anadolu Agency

Barselona'da rapçi Pablo Hasel protestoları 22.02.2021

Barselona'da rapçi Pablo Hasel'in gözaltına alınmasına tepki amacıyla düzenlenen gösteriler dün de sürdü. Göstericiler ile polis arasında çatışma yaşanırken, en az beş kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
01.02.2019 A Yemeni child stands amidst debris of a building destroyed in Saudi-led air strikes in Yemen's capital Sanaa on February 1, 2019. - Saudi Arabia and its allies intervened in Yemen in 2015 to support President Abedrabbo Mansour Hadi's government after the Iran-aligned Huthis ousted it from the capital Sanaa and swathes of the country's north. (Photo by MOHAMMED HUWAIS / AFP) (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images)

72 milyon çocuk cinsel şiddet riski altında 18.02.2021

Save the Children çocuklara yardım örgütünün hazırladığı bir rapora göre, dünya genelindeki çatışma bölgelerinde yaşayan yaklaşık 72 milyon çocuk cinsel şiddete maruz kalma tehlikesi ile karşı karşıya.
Israeli ultra-Orthodox Jewish men sit as a water canon is activated during a protest against the detention of a member of their community who refuses to serve in the Israeli army, in Jerusalem, March 8, 2018. REUTERS/Ronen Zvulun SEARCH POY GLOBAL FOR FOR THIS STORY. SEARCH REUTERS POY FOR ALL BEST OF 2018 PACKAGES. TPX IMAGES OF THE DAY.

İsrail’de korona önlemlerini ihlal eden radikal dincilerle polis çatıştı 25.01.2021

İsrail’de korona önlemlerine karşı çıkan radikal dincilerle polis arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda gösterici ve polis yaralandı. Radikal dinciler, dini eğitim veren okulların açılmasını istiyor.

ARCHIV - 25.09.2017, Niedersachsen, Munster: Ein Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A7 fährt bei der Vorbereitung zu der Informationslehrübung «Landoperationen 2017» über den Übungsplatz. (zu Kaum noch Rüstungsexporte in die Türkei und nach Saudi-Arabien vom 07.05.2018) Foto: Philipp Schulze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

2020'de çatışma ülkelerine milyarlık silah ihracatı 03.01.2021

Alman hükümeti 2020 yılında aralarında Yemen ve Libya gibi çatışmaların olduğu ülkelere ya da bu çatışmalara taraf olan ülkelere bir milyar eurodan fazla silah ihracatına onay verdi.

A military band performs during a graduation ceremony of soldiers loyal to Libya's UN-recognised Government of National Accord (GNA), a result of a military training agreement with Turkey, at the Omar Mukhtar camp in the city of Tajoura, southeast of the capital Tripoli on November 21, 2020. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo by MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

ICG: ABD, Rusya ve Türkiye kriz noktalarında başat ülkeler 31.12.2020

Uluslararası Kriz Grubu (ICG) tarafından 2021 yılı ile ilgili yayınlanan on maddelik çatışma bölgeleri konulu analizde, ABD ve Rusya ile birlikte Türkiye’nin belirleyici ülkelerden biri olduğu ifade edildi.

This photo taken from a video released by Azerbaijan's Defense Ministry on Wednesday, Nov. 25, 2020, shows Azerbaijan's army soldiers sitting atop of their military vehicle o a road in Kalbajar region of Azerbaijan. The Kalbajar district bordering Armenia, which houses one of the two roads linking Nagorno-Karabakh and the neighbouring country and has strategic significance for Armenians and Azeris, is due to be handed over to Azerbaijan according to a Russia-brokered cease-fire agreement between two countries in the long-running conflict over the separatist territory. (Azerbaijan's Defense Ministry via AP)

Bakü: Bir Azerbaycan askeri öldü 28.12.2020

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni milislerin saldırısı sonucu bir Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Polizei stehen in der Nähe des U-Bahnhofs Möckernbrücke. Unweit davon, in der Stresemannstraße in Kreuzberg, kam es am frühen Morgen zu einer Schießerei. Dabei wurden nach ersten Informationen vier Personen zum Teil schwerst verletzt. Der Bereich um den Tatort ist weiträumig abgesperrt.

Berlin'de silahlı çatışma: 4 yaralı 26.12.2020

Berlin'in Kreuzberg semtinde sabah saatlerinde çıkan silahlı çatışmada en az dört kişi yaralandı.

Sept. 30, 2014 - (FILE PHOTO) - The U.S. military and its allies have used airstrikes to hit ISIS targets in Syria. ISIS has become one of the main jihadist groups fighting government forces in Syria and Iraq. During the chaos of the Syrian civil, ISIS was able to grow and flourish. PICTURED: Oct 17, 2013 - Aleppo, Syria - ISIS rebel militant soldiers on the frontline. Islamic State of Iraq and the Levant aka ISIS. The group An-Nusra Front announced its creation January 2012 during the Syrian Civil War. Since then it has been the most aggressive and most effective rebel force in Syria. The group has been designated as a terrorist organization by the United Nations. April 2013, the leader of the ISIS released an audio statement announcing that Jabhat al-Nusra is its branch in Syria. (Credit Image: © Medyan Dairieh/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com)

IŞİD'in silahları nereden geliyordu? 10.12.2020

IŞİD nasıl silahlandı? Türkiye-Suriye sınırı IŞİD'in silahlanmasında nasıl bir rol oynadı? Çatışma ve Silahlanma Araştırmaları Enstitüsü, IŞİD'in cephaneliğinin kaynağını araştırdı.

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