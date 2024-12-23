Çarşı davasında tüm sanıklara beraat

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 kişinin yargılandığı davada, mahkeme 10 yıl sonra tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi yeniden yargılandı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre bugün gerçekleştirilen karar duruşmasında, mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatine hükmetti.

Sanıklar, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Terör örgütü kurma veya yönetme" ve "örgüte üye olma" suçlamalarıyla yargılanıyordu. Mahkeme, bu suçların işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığını belirterek beraat kararı verdi.

Yargıtay bozma kararı vermişti

Gezi Parkı olaylarına ilişkin açılan ve daha önce beraatle sonuçlanan dava, Yargıtay tarafından bozularak yeniden görülmeye başlamıştı. Yargıtay'ın bozma kararında, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Gezi Parkı Davası ile bu dosyanın hukuki ve fiili bağlantısı bulunduğu belirtilmiş, dosyaların birleştirilerek değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Bunun üzerine Çarşı davası, Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Can Atalay gibi isimlerin yargılandığı Gezi Parkı Davası ile birleştirilmişti. Ancak 21 Şubat 2022'de görülen duruşmada, mahkeme heyeti, dosyalar arasında ayrım yaparak Çarşı davasını yeniden ayrı bir dosya olarak ele alma kararı almıştı.

DW/TY,EC

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