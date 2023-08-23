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Çanakkale'de yangınla mücadele sürüyor

23 Ağustos 2023

Çanakkale'de kısa sürede yayılan yangınla mücadele sürüyor. Dokuz köy boşaltılırken bin 251 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi. Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine açıldı

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Çanakkale'de yangınla mücadele gece boyunca sürdü
Çanakkale'de yangınla mücadele gece boyunca sürdü Fotoğraf: picture alliance/AA

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda dün başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangınla mücadele gece boyunca sürdü. 

Yangında şu ana kadar can kaybı olmadığı belirtilirken dumandan etkilenen 54 kişiden 48'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın nedeniyle boşaltılan Yağcılar köyünde birçok ev alevlere teslim oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yangın nedeniyle dün trafiğe kapatıldığını duyurduğu Çanakkale Boğazı ise tek taraflı olarak deniz ulaşımına yeniden açıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada, bölgeye bin 697 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri ve 173 iş makinesinin sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Bin 500 hektar etkilendi

Bölgedeki incelemelerinin ardından gece saatlerinde bir basın açıklaması yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bin 500'e yakın personel, 260 arazöz ve iş makinesi ve 4 gece görüşlü helikopter ile müdahalenin sürdüğünü dile getirdi.

Çanakkale'de dokuz köy boşaltıldı
Çanakkale'de dokuz köy boşaltıldı Fotoğraf: Cigdem Munibe Alyanak/AA/picture alliance

Türkiye'de dün 29 yangın çıktığını söyleyen Bakan Yumaklı, bunlardan 26'sının söndürüldüğünü kaydetti. Bursa Karacabey'deki yangının kontrol altına alındığını, Yenişehir'deki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Çanakkale ile alakalı halihazırda arkadaşlarımız mücadeleye devam ediyorlar. Yangının çıkış saatinin 11.39 olduğunu tekrar hatırlatalım. Çanakkale merkez Damyeri mevkisinde çıktı bu yangın. Çok ciddi bir rüzgar vardı ve 15 kilometrelik bir alanı yaklaşık 6 saat gibi bir sürede geçerek hızlı bir şekilde bir hat üzerinde yayıldı yangın. Etkilenen alan yaklaşık 1500 hektar, bu 1500 hektarın 800 hektarı ormanlık alan, geri kalanı ziraat alanı ve diğer alanlardan oluşuyor. Tedbiren 9 köyde bazı önlemler alınmıştı ve 6 köy boşaltılmıştı. Akşam saatlerinde kalan 9 köy de boşaltıldı" dedi.

Bakan Yumaklı, Sarıcaali köyüne yakın bir yaşlı bakımevinde bulunanların da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirildiğini söyledi.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: picture alliance/AA

Bursa Valisi: Kısmen kontrol altına alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Dereyörük köyünde dün öğle saatlerinde çıkan ve Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Hayriye Mahallesi'ne de sıçrayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Bölgede bulunan Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyelerinden ikisi tedbir amaçlı boşaltıldı. Yenişehir ilçesi kırsal Hayriye Mahallesi'nde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde incelemede bulunan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

DW,DHA,ANKA/TY,HS

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