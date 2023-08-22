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Çanakkale'de orman yangını: Altı köy tahliye edildi

3 saat önce

Çanakkale'de öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etksiyle yayılan yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, en kötü senaryoya göre hazırlık yapıldığını söyledi.

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Çanakkale'de çıkan orman yangını Kayadere Köyü yakınlarına ulaştı - (22.08.2023)
Çanakkale'de çıkan orman yangını Kayadere Köyü yakınlarına ulaştıFotoğraf: Cigdem Munibe Alyanak/AA/picture alliance

Çanakkale'de bugün öğlen saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor" diye konuştu.

Bölgeye gitmeden önce yaptığı açıklamada Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde bugün 29 yangın çıktığını, bunlardan 26'sının söndürüldüğünü, üçünün ise devam ettiğini belirtti. Süren yangınların Çanakkale merkez, Bursa Yenişehir ve Bursa Karacabey'de olduğunu kaydeden Bakan, süren yangınlardan en ağırının Çanakkale merkezdeki olduğunu belirtti. 

Çanakkale Damyeri'de saat 11.39 itibarıyla bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığının tespit edildiğini belirten Bakan Yumaklı, rüzgarın etkisiyle yayıldığını, açıklama yaptığı saatlerde kuş uçuşu yaklaşık 15.1 kilometrelik bir hatta devam ettiğini aktardı.

Çanakkale'de çıkan orman yangınını söndürme faaliyetine katılan bir görevli - (22.08.2023)
Fotoğraf: Cigdem Munibe Alyanak/AA/picture alliance

Ekiplerin yangını belli mesafelerde durdurmaya çalıştığını da belirten Bakan Yumaklı, rüzgarın şiddetli olması  nedeniyle engelleme çabalarının maalesef başarılı olmadığını da kaydetti. Yangının, Çanakkale şehir merkezini teyit geçer halde ilerlediğini de bildiren Bakan, "Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde" ifadelerini kullandı.

Altı köy tahliye edildi

Bakan Yumaklı, bölgedeki dokuz köy için tedbir alındığını, bunlardan altısından vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti.

Çanakkale Valiliği de, Bakan'ın açıklaması öncesinde, Damyeri mevkisinde çıkan orman yangını nedeniyle Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinin tedbir amaçlı boşaltılacağını duyurmuştu. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 uçak, 20 helikopter, 92 arazöz, 7 iş makinesi ve 616 personel ile müdahale edildiğinin belirtildiği açıklamada, "İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracı ile müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarın da etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir" ifadeleri yer aldı.

Çanakkale'de çıkan orman yangınını södürme çalışmalarına katılan iki kişi - (22.08.2023)
Çanakkale Damyeri'de çıkan yangın nedeniyle altı köy tedbir amaçlı boşaltıldı Fotoğraf: DHA

Boşaltılan köylerdeki vatandaşların Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdunda misafir edileceği kaydedilirken, rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğuna dikkat çekilip, yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlara da teyakkuzda olmaları tavsiye edildi. 

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Çanakkale Kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, çift yönden tek yöne döndü" diye duyurdu. Ayrıca Bakanlık, kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildiğini de belirtti.

 

DHA / ETO, ET

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