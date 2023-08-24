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Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe kapatıldı

24 Ağustos 2023

Çanakkale'de çıkan orman yangınıyla mücadele kapsamında Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Bakan Yumaklı, yangınların insan kaynaklı olduğuna işaret ederek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA/picture alliance

Çanakkale'de Salı günü çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, gece saat 03.00'ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Çanakkale Boğazı dün sabah saatlerinden itibaren gemi trafiğine kapatılmış, saat 22.00 itibarıyla sabaha kadar tek yönlü trafiğe açılmıştı.

Çanakkale'de yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'de yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.Fotoğraf: DHA

Bakan Yumaklı: Yangınlar insan kaynaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada, ülke çapında 16 orman yangını çıktığını ve 14'ünün kontrol altına alındığını, Çanakkale merkez ve Eskişehir’deki yangınların devam ettiğini belirtmişti. Çanakkale merkezdeki yangının bir yerleşim biriminin yanındaki araziden, Eskişehir’deki yangının da balya yapma makinesinden çıktığına işaret eden Yumaklı, "Baktığımızda yangınların yüzde 90’ının üzerinde insan kaynaklı olduğunu söylememiz pek de boşuna değilmiş. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz" dedi.

Yumaklı, yangınlarda can kaybı yaşanmadığını, dumandan etkilenen yedi kişinin tedbiren müşaade altına alındığını belirtti.

DHA/BK,TY

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