 Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı | TÜRKİYE | DW | 21.04.2021

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TÜRKİYE

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde "Nutuk"un dağıtımına yönelik iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ilçe milli eğitim müdürünün yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk

Nutuk'un okullarda dağıtımının engellendiğine dair iddiaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak Maarif Müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, müfettiş soruşturması neticesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın yöneticilik görevinden alındığı duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan ilk açıklamada iddialarla ilgili olarak Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre İlçe Milli Eğitim Müdürü Bakkal, Nutuk'un okullarda öğrencilere dağıtılmasını "uygun" bulmamıştı.

Habere göre Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısında, kitabın dağıtımının engellenmesinin gerekçesi olarak Atatürk’ün Osmanlı padişahı Vahdettin'e yönelik ifadeler ile bir fotoğrafta Atatürk'ün elinde sigaranın görülmesi gösterilmişti.

 DW, Anka/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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