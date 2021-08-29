 Çam balı soframızdan kalkabilir | Yangınlar nedeniyle Muğla′da bal üretimi %95 düşebilir | MULTİMEDYA | DW | 26.10.2021

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MULTİMEDYA

Çam balı soframızdan kalkabilir | Yangınlar nedeniyle Muğla'da bal üretimi %95 düşebilir

Türkiye’de her yıl ortalama olarak yanan araziden tam beş kat daha fazla ormanlık alanın yandığı yaz aylarındaki yangınların etkilediği sektörlerden birisi de arıcılık. Uzmanlar, Muğla bölgesindeki bal üretiminin bu sene yüzde 95 civarında düşmesini beklediklerini söyledi. Şimdiden geçen yıla göre yüzde 100 fiyat artışı yaşanan çam balı yakında sofralarımızdan kalkabilir.

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Yunanistan ve Türkiye'deki yangınlarda binlerce kovan yok oldu. Türkiye'de çam balı üretiminin bu yıl yüzde 80 azalacağı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre, yeni çam ağaçlarının yetişmesi ise yıllar alıyor.