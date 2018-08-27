"Çalmayacağına" söz veren Meksika’nın yeni lideri başkanlık uçağını satıyor

Meksika'da başkanlık uçağı tasarruf önlemleri kapsamında satışa çıkarılıyor. Cumartesi günü yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlayan solcu politikacı Andres Manuel Lopez Obrador, seçim kampanyası sırasında lüks donanımlı uçağın satılacağı yönünde seçmenlere söz vermişti.

2012 yılında 218 milyon dolara satın alınan Boeing 787-7 model uçak, satılmadan önce tadilattan geçirilmesi için ABD'nin Kaliforniya eyaletine gönderilecek.

Meksika'nın yeni Devlet Başkanı, selefi Enrique Pena Nieto'nun kullandığı uçağı bir Meksika lideri için "aşırı", "gösterişli" ve "müsrif" olarak nitelendirmişti. Lopez Obrador ayrıca gelecekte tarifeli uçaklarda ekonomi sınıfında seyahat edeceğini açıklamıştı. Yeni Maliye Bakanı Carlos Urzua da, Meksika hükümeti tarafından kullanılan 60 küçük uçak ve 70 helikopterin de satılacağını duyurdu.

"Çalmayacağıma söz veriyorum"

Lopez Obrador, parlamentoda yemin ettikten sonra yaptığı konuşmada, yolsuzluk ve şiddetin pençesinde olan ülkede yeni bir radikal siyasi başlangıç yapılacağını duyurmuştu. "Bugün sadece yeni bir hükümet göreve başlamıyor, bugün ayrıca siyasi rejim değişiyor” diyen yeni Devlet Başkanı, dönüşümün "barışçıl ve düzenli ama aynı zamanda da derinlemesine ve radikal nitelikte" olacağını söylemişti.

Yolsuzluğa, suçların cezasız kalmasına ve "felaket neoliberal politikalara" bir son vereceğini belirten başkent Meksiko'nun eski belediye başkanı, devlet başkanı olarak yaptığı ilk konuşmada "Çalmayacağıma söz veriyorum" demişti.

Sol popülist Lopez Obrador, Temmuz ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerini büyük çoğunluğun oyları ile kazanmıştı. Meksika'da devlet başkanının görev süresi altı yıl ile sınırlı. Bir devlet başkanının ikinci kez aday olması ise mümkün değil.

dpa, afp / AÜ,GA

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