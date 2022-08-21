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Çalışanların "vergi" mağduriyetine çözüm: Vergi reformu

9 saat önce

Türkiye'de yüksek enflasyon karşısında alım gücü giderek azalırken, çalışanların aldığı zamlar da vergiye gidiyor. Ücretler enflasyon oranında artırılırken vergi dilimlerinin buna göre düzenlenmemesi sorunun ana kaynağını oluşturuyor. Uzmanlara göre, çalışanların mağduriyetini gidermek için vergi reformu yapılmalı.

https://www.dw.com/tr/%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n-vergi-ma%C4%9Fduriyetine-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm-vergi-reformu/video-62892458

Temmuz ayında çalışanların ücretlerine enflasyon farkı yansıtıldı. Buna göre maaşlar yüzde 30-50 arasında artırıldı. Ancak vergi dilimlerinde buna göre bir düzenleme yapılmadığı için bu artış vergi ödemesi olarak vatandaşın cebinden çıkıyor. Bordrolu bir çalışanın Ağustos ayında cebine giren ücretin yüzde 30’a yakını vergi olarak devletin kasasına geri döndü. Yoksuldan zengine kaynak aktarımı olduğuna dikkat çeken uzmanlara göre, çalışanların mağduriyetini gidermek için vergi reformu şart.  

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