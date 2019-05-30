Çalışanlarını döven patron serbest bırakıldı

Beşiktaş'taki eğlence mekanında çalışanlarını döven Şahin Ş.'nin çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanının sahibinin personele şiddet uyguladığına dair güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti. Mekanda çalışan Gaye Akıl, şiddet görüntülerini sosyal medyadan paylaşmış, patronun kendisine ve yanındaki arkadaşına ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle vurduğunu öne sürmüştü. Aynı kişinin mekandaki birçok çalışana tokat atarken görüntüleri de paylaşılmıştı.

Gaye Akıl sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, patronunun kendisine şiddet uygulamasının ardından karakola gittiğini, görüntüleri teslim ettiğini ve darp raporu aldığını belirtmişti.

Karakoldan 15 gün boyunca ses çıkmaması üzerine savcılığa gittiğini belirten Akıl, "Dilekçemi verdim ve görüntüleri teslim ettim. Ancak 20 günden fazla zaman geçmesine rağmen hala bir geri dönüş alamadım" demişti.



Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepki göstermişti.

Beşiktaş'ta olayın yaşandığı mekanın kısa bir süre önce güvenlik görevlilerinin müşterilere uyguladığı şiddet nedeniyle kapandığı belirtildi.

DHA / HT, SSB,BW

© Deutsche Welle Türkçe