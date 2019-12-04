Çağrı merkezini 24 bin kez arayan emekli Japon gözaltına alındı

Emekli Japon yaklaşık iki buçuk yıl önce sözleşme yaptığı Japon telefon operatörü KDDI'den şikayetçi oldu. Sorununu anlatmak için şirketin ücretsiz çağrı merkezini arayan 71 yaşındaki Akitoşi Okamoto sorunun giderilmemesi üzerine çağrı merkezini adeta telefon yağmuruna tuttu.

Her defasında sorunun giderilmediğini ileri süren Okamoto, aramalarında çalışanlara hakaret ederek kendisinden özür dilemelerini talep etti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Japon polis yetkilileri yaşlı adamın çağrı merkezini son bir hafta içerisinde 400 kere aradığını, iki buçuk yılda ise toplam 24 bin kez arama gerçekleştirdiğini belirtti.

"Asıl mağdur benim"

Akitoşi Okamoto ise hakkındaki hakaret ve taciz suçlamalarını reddederken, asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürdü.

Japonya'da hızla yaşlanan nüfus birçok toplumsal sorunu da beraberinde getiriyor. Ülkede yaşlı araç kullanıcılarının sık sık kazalara neden olduğu belirtiliyor. Demiryolları şirketleri ise çalışanlarının özellikle yaşlı müşterileri tarafından maruz kaldığı şiddet olaylarının arttığını belirtiyor.

AFP/ NS, TY

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