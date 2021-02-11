Çağlayan'da 52 öğrenci gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde dün LGBTİ bayrağı açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve bugün Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa çıkarılması beklenen öğrencilere destek vermek için toplanan arkadaşlarına polis müdahale etti. Öğrencilerin avukatlarından Gökhan Soysal ise DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada 52 kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Öğrenciler daha sonra polis otobüslerine bindirilerek emniyete götürüldü. Çağlayan'da ayrıca HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ve haber takibi yapan Artı Gerçek muhabiri Yağmur Kaya'nın da gözaltına alındığı açıklandı.

Gökkuşağı bayrağı protestoları



Geçen günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısının üstüne çıkarak gökkuşağı bayrağı açtığı iddiasıyla bir öğrenci hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bunun üzerine dün Boğaziçi öğrencileri üniversite kampüsünün önünde bu öğrenciye destek olmak için toplanmıştı. Protesto gösterisi düzenleyen öğrencilere LGBTİ bayrağı açtıkları için dün polisin müdahale ettiği, öğrenciler ve çevik kuvvet ekipleri arasında yaşanan arbede sonrası dört öğrenci gözaltına alınmıştı.

Arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden diğer öğrenciler de gözaltına alınmıştı. Dün gözaltına alınan öğrencilerin sayısının 24'ü bulduğu belirtiliyor. Öğrencilerin bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyordu.

DW / HS,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe