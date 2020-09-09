 Çağlayan Adliyesi′nde silah sesleri duyuldu, gözaltılar var | TÜRKİYE | DW | 09.09.2020

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TÜRKİYE

Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri duyuldu, gözaltılar var

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nin önünde iki grup arasında kavga çıktığı ve silah sesi duyulması üzerine polisin alarma geçtiği bildirildi. En az dört kişinin gözaltına alındığı aktarılıyor.

Arşiv

Arşiv

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Bu sırada adliye önünde bulunanlar büyük panik yaşadı. 

Olay TSİ 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre adliye önünde iki grup arasında kavga çıktı. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Silahlarını çeken polis, kavga eden gruba yöneldi.

Bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından iki ambulansın olay yerine geldiği belirtildi.

Görgü tanıkları olayla ilgili olarak en az dört kişinin gözaltına alındığını aktardı.

DHA,BW/SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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