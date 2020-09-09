 Çağlayan Adliyesi′nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı | TÜRKİYE | DW | 09.09.2020

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TÜRKİYE

Çağlayan Adliyesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nin önünde iki grup arasında kavga çıktığı ve silah sesi duyulması üzerine polisin alarma geçtiği bildirildi. Dört kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Arşiv

Arşiv

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavga hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

İstanbul Adalet Sarayı önünde saat  TSİ 17.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. Adliye önünde görevli polisler silahlarını çekerek alarma geçti. Çevredekiler ise bu sırada büyük panik yaşadı. Polis silah seslerin geldiği alana yöneldi. Polis 4 kişiyi gözaltına alırken yaralanan bir kişi ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan  Ufuk K. , Yüksel K. , Cebrail K. ve Yahya G. polis merkezine götürülürken yapılan incelemede, 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davası sonrası tarafların adliye önünde birbirine girdikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA,BW/SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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