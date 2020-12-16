Çıplak arama vakası ilk kez yargı karşısında

Gezi eylemleri sırasında Taksim Dayanışması üyelerine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Mimar Mücella Yapıcı’nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak şekilde aranmasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Yapıcı’ya yönelik çıplak arama yapan iki kadın polis ile nezarethane amiri “işkence ve eziyet” suçundan sekiz yıl sonra hakim karşısına çıktı.

12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan polislerden Levent Mustafaoğlu, gözaltı sırasında Yapıcı’nın ilaçlarını vermediği, havalandırmanın çalıştırılmadığı suçlamasını kabul etmedi.

Mahkeme, sanıkları suçlu bulursa çıplak arama ilk kez işkence suçu olarak kabul edilecek.

Yapıcı o gün emniyette yaşadıklarını DW Haber'e anlattı.

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